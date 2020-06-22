Українські умільці вже неодноразово доводили, що вони можуть створити щось неймовірне практично з нічого. Зокрема, й електромобілі.

Цього разу вмілого майстра вдалося знайти в Миколаївській області. Пенсіонер з Баштанки, який раніше працював учителем фізики та вів гурток для юних техніків, створив невеличкий електромобільчик для своїх онуків.

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Головна відмінність від подібних саморобних виробів, яких багато в Україні – відсутність крема. Замість нього електромобільчик керується джойстиком, причому досить успішно. Кузов автомобіля зроблено з фанери старого піаніно, а колеса – з радянського моторолера. В електромобілі використано гелеві акумулятори та два електродвигуни.

У своєму творінні пенсіонер на практиці показав, що фізика – досить цікава наука, а застосовуючи на практиці теоретичні знання, можна створити щось неймовірне.

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