Українські умільці вже неодноразово доводили, що вони можуть створити щось неймовірне практично з нічого. Зокрема, й електромобілі.
Цього разу вмілого майстра вдалося знайти в Миколаївській області. Пенсіонер з Баштанки, який раніше працював учителем фізики та вів гурток для юних техніків, створив невеличкий електромобільчик для своїх онуків.
Читайте також: "Шара" закінчилась: ціна автомобілів у США різко пішла вгору
У своєму творінні пенсіонер на практиці показав, що фізика – досить цікава наука, а застосовуючи на практиці теоретичні знання, можна створити щось неймовірне.
Також цікаво: У кого з депутатів найбільше автомобілів: інфографіка