У столиці на вулиці Курський (Генерала Воробьева) з’явився вандал, який нівечить автомобілі, які ніби-то "неправильно" припарковані.

У співтоваристві “Типичный Киев” опублікували знімки знівеченої Skoda Fabia. У неї двері “задуті” будівельною піною, покришки порізані, а двері розфарбовані з балончика. У коментарях переважна більшість користувачів вважають, що таке ставлення до чужого майна недопустиме і закликають знайти та покарати вандала.

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Проте знаходяться і ті, хто вважає що за “неправильну” парковку потрібно карати. Деякі з них навіть виправдовують подібний вандалізм.