Встановивши мобільний додаток на свій гаджет кожен водій зможе відправити в поліцію інформацію про порушення інших водіїв.

В Україні з'явиться альтернатива камерам відеофіксації, яка буде працювати за алгоритмом автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху в мобільному додатку. Про це свідчать дані презентації нової розробки стартапу Dash Cam UA.

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Повідомляється, що новий метод зможе забезпечити контроль за дотриманням правил на українських дорогах. Зокрема, кожен з водіїв зможе на свій розсуд встановити в свій мобільний девайс додаток, завдяки якому водій зможе фіксувати порушення ПДР з боку іншого водія.

Обіцяють, що зняти можна буде як зустрічний, так і попутний транспорт, а сама програма буде працювати на абсолютно безкоштовних умовах. Іншими словами, українці зможуть приміряти на себе роль “доносчиків” і відправляти в поліцію ролики з порушеннями всього в кілька кліків.

Існує думка, що це не тільки позитивним чином вплине на рух на дорогах, а й додатково простимулює українців і суспільство боротися зі злочинністю.

Нагадаємо, що практика “доносів” активно використовувалась комуністичним режимом у 30-х роках минулого століття.

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