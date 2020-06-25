Аферисты разместили объявление о продаже автомобилей. Главным условием была частичная предоплата. Им удалось "заработать" более 12,5 миллионов гривен.

Полиция Днепропетровской области разоблачила организованную группу, участники которой обманывали граждан под предлогом продажи автомобилей через Интернет. Киберполиция установила, что в группировку входили 7 местных жителей. Фигуранты разместили в сети Интернет объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов.

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Основным условием продажи автомобилей была предоплата в сумме от 30% стоимости автомобиля. Деньги потерпевшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или передавали наличными непосредственно в офисных помещениях, которые специально арендовались участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.

Работники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы.

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 миллионов гривен.

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