Долі Volkswagen і Audi переплітаються десятиліттями. Їх історія "любові" почалася у 1960-х, коли Volkswagen викупив Auto Union у Daimler. Лише тепер процес поглинання завершився.

Навіть після всіх цих років, Volkswagen не мав повного контролю над Audi, хоча й володів більшістю акцій – 99,64 відсотками.

Також цікаво: Інтернет-користувачі змусили Audi вибачитись за свою рекламу

Два місяці тому правління концерну Volkswagen, під час щорічних загальних зборів, вирішило викупити решту акцій Audi. За кожну акцію Audi компанія Volkswagen готова заплатити по 1551,53 євро. Очікується, що Volkswagen викупить 150 000 акцій на загальну суму близько 230 мільйонів євро.

“Група Volkswagen зараз консолідує всі свої сили. Ми позиціонуємо себе конкурентоспроможними у всій Volkswagen Group та піднімаємо синергію групи та економію на новий рівень”, – йдеться у заяві Маркуса Дуйсманна, голови правління Audi.

В результаті цього кроку, Дуйсманн перейшов на позицію керівника Групи з досліджень та розробок, а також несе відповідальність за те, щоб нова організація Car.Software, що відповідальна за розробку програмного забезпечення, активно розвивалась.

Для пересічного покупця Audi зміни, ймовірно, нічого не означатимуть. Група VW продовжить розвивати бренд, як один з найважливіших у портфелі, тому Audi продовжуватиме піднімати планку, коли мова йде про її автомобілі.

Читайте також: Tesla подала до суду на Rivian за промислове шпигунство