Название удачной модели превратилось в самостоятельный бренд для электрокаров.

Корейский автопроизводитель анонсировал выход трех новых электрокаров, обозначенных как Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7, причем первый из них появится уже совсем скоро.

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В свое время Hyundai сформировала самостоятельный бренд из единой модели бизнес-седана Genesis, а теперь намерена сделать то же с электрокаром Ioniq. Первой моделью нового бренда станет серийная версия концепта Hyundai 45. Эту модель выведут на рынок в формате среднеразмерного кроссовера под названием Ioniq 5. Дебют запланирован на начало следующего года.

В 2022 году линейку пополнит Ioniq 6 – электрический седан, созданный по мотивам концепта Prophecy. А в начале 2024 года на рынке должен появиться еще и полноразмерный кроссовер под именем Ioniq 7. О нем пока ничего не известно.

Технических подробностей о будущих новинках нет, за исключением того, что все три электрокара строят на одной платформе – Electric Global Modular Platform (E-GMP). Она должна обеспечить значительный запас хода и возможность быстрой зарядки,

Новый суббренд должен помочь Hyundai в реализации стратегии, согласно которой к 2025 году компания должна занимать третье место в мире по объемам производства экологически чистого транспорта.

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