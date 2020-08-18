В авто будет что-то от Hyundai Santa Fe, хотя некоторые детали экстерьера просто поражают.

Исходя из шпионских кадров, специалисты сделали рисунки, которые могут быть достаточно точными.

Корейский автопроизводитель до последнего прячет свой SUV под камуфляжем, но дизайнеры тоже знают свою работу. Например, уже сейчас видно, что капот приобретает круглую форму, а решетка кадиатора будет похожа на такую, как и в старшей модели. Также похожими на Santa Fe будут узкие фары, а задняя часть выделится острыми фонарями оригинальной формы. Название Tucson будет заметным и разместится под номером.

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Дизайнеры рисунка позаимствовали основные формы у концепта Hyundai Vision T, но с нюансами, заметными на шпионских снимках.

Следующий Tucson 2021 для американского рынка будет иметь 2,5-литровый 4-цилиндровий двигатель серии Theta3 с восьмиступенчатой КП и передним приводом. Конечно, будет доступен и полный привод, но другие детали пока неизвестны. Все тайны могут открыться вскоре, ведь модель должны представить еще до конца текущего года.

Напомним, что Hyundai будет называть все свои электромобили Ioniq.