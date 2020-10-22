Компакт способен перевозить в открытом кузове до полутонны груза.

Ровно два года назад румынское кузовное ателье Romturingia представило прототип пикапа на базе Dacia Duster второго поколения. С тех пор Dacia сотрудничала с Romturingia, разрабатывая серийную версию такой модели, и сегодня Dacia Duster Pick-Up официально запущен в Румынии.

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Как и в модели предыдущего поколения, новый Duster Pick-Up доступен только с двухдверной кабиной. Длина кузова мини-грузовика составляет 1,65 метра, объем – 1000 литров, полезная нагрузка – 500 кг.

Задняя дверь пикапа, изготовленная ​​из композитных материалов, сохраняет внешний дизайн задней двери кроссовера Duster и имеет дополнительный стоп-сигнал в верхней части.

По сравнению с внедорожником Duster, пикап короче на 19 мм (4341 мм в целом). Дорожный просвет, измеренный при пустом багажнике, на 14 мм выше, чем у кроссовера – общая высота клиренса составляет 224 мм.

Пикап предлагается исключительно в полноприводном исполнении и с дизельным мотором. В движение Duster Pick-Up приводит 1,5-литровый турбодизель BlueDCi мощностью 113 л.с., совмещенный с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Dacia заявляет, что максимальный крутящий момент в 260 Нм при 2000 об/мин и низкий расход топлива делают этот двигатель идеальным для пикапа Duster. По паспорту Duster Pick-Up потребляет 4,93 литра/100 км в комбинированном цикле (NEDC).

Dacia Duster Pick-Up предлагается исключительно в белом цвете кузова с 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Стандартное оборудование также включает систему помощи при старте на холме, систему контроля спуска с горы, ESP, ABS с EBD, а также передние и боковые подушки безопасности.

В Румынии новинка стоит от 22 546 евро, что на 4000 дороже Duster Blue dCi 115 4WD в исполнении Comfort, на основе которого сделан пикап. Продажи в Румынии уже стартовали, а появится ли новинка на других рынках – пока неизвестно.

Фото: Dacia Duster Pick-Up / Dacia