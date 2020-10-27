Вместе с обновлением, хэтчбек получил версию с высоким клиренсом.

Обновленная линейка модели Tipo для 2021 года включает четыре версии, вместо трех – к хэтчбеку, универсалу и седану присоединился фальшкроссовер Tipo Cross.

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Fiat Tipo Cross "почти на 7 сантиметров выше пятидверного хэтчбека", сообщает пресс-релиз. Пластиковые обводы колесных арок и нижней части бамперов – вот и весь арсенал “типа кроссовера”. Привод у него исключительно передний.

Остальная часть линейки, которая состоит из пятидверного хэтча, седана и универсала, была модернизирована до 2021 года модельного года. Модель получила полностью новую светодиодную оптику, свежий дизайн решетки радиатора (может открывать и закрывать отверстия для регулировки аэродинамики и шума) и бамперов с новым логотипом Fiat, а также обновленный интерьер с 7-дюймовой цифровой панелью приборов и “более эргономичный руль”.

Кроме того, “на новой линейке Tipo системы автономного вождения ADAS позволяют ездить с максимальной безопасностью, наслаждаясь каждой секундой на борту”. В списке бортовых помощников система удержания рядности, считывания дорожных знаков с автоматической остановкой на STOP, контроль усталости водителя, автономное аварийное торможение, передние парковочные датчики, адаптивный круиз-контроль, а также опциональные: мониторинг слепых зон, адаптивный свет, уведомления о пересечении траектории при движении задним ходом, беспроводная зарядка для смартфона и бесключевой доступ.

Также доступен информационно-развлекательный комплекс Uconnect 5 с Android и 10,25-дюймовый сенсорный экран, который включает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Fiat оснащает все версии Tipo трехцилиндровым мотором FireFly Turbo объемом 1 литр. Его отдача составляет 100 л.с. и 190 Нм. Альтернативой ему служит турбодизель Multijet, доступный в двух исполнениях на 95 и 130 лошадиных сил.

Цены на новый Tipo в Италии начинаются с 13 900 евро, у дилеров машины появятся в ноябре.

Фото: обновленные Fiat Tipo 2021 и совершенно новый Tipo Cross / Fiat