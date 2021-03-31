Новинка Volkswagen, заснована на моделі Nivus для країн Латинської Америки, вийде на європейський ринок до кінця 2021 року під назвою Taigo.

Німецький автовиробник представив три ескізи нового компактного купе-кросовера Volkswagen Taigo. Він є адаптованим латиноамериканським Nivus, з багатшим базовим оснащенням і виключно бензиновими турбомоторами.

Дивіться також: Skoda показала новий Kodiaq на трьох картинках

Кросовер з “динамічним і емоційним дизайном” вже в базовій комплектації матиме повністю світлодіодні фари, “цифровий кокпіт” і щедрий список електронних асистентів. Випуск Taigo налагодять на заводі Volkswagen в іспанській Памплоні.

Taigo, як і Nivus, побудований на спрощеній модульній платформі MQB-A0, яка вже використовується у Polo і T-Cross. Це означає, що у новинки буде виключно передній привід. При цьому, у Nivus є електронна імітація блокування диференціала XDS – швидше за все буде вона і у Taigo.

Оскільки про Taigo інформації поки бракує, можна пригадати характеристики та оснащення Volkswagen Nivus. Базові моделі комплектуються дисковими гальмами на обох осях та шістьма подушками безпеки, імітацією блокування диференціала, за доплату пропонуються адаптивний круїз контроль, системи екстреного гальмування та стеження за станом водія, а також камера заднього виду.

В салоні Nivus встановлена ​​нова мультимедіа Volkswagen Play c сенсорним дисплеєм, розроблена спеціально для бразильського ринку. Її можна об'єднатися в загальний кластер з цифровою панеллю приладів Active Info Display, створивши таким чином віртуальний кокпіт з двох екранів по десять дюймів кожен.

Подробиці про Volkswagen Taigo з'являться ближче до прем'єри, яка запланована на літо. Продажі кросовера почнуться до кінця цього року.

Фото: ескізи Volkswagen Taigo / Volkswagen