Мощность, аэродинамика, запас хода, уровень роскоши – новинка во всем будет лучше любого другого четырехдверного "Мерса" на батарейках.

Mercedes-Benz наконец представил EQS – первый из многих моделей линейки EQ, построенных на одной модульной платформе, в течение следующих двух лет.

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EQS поведет за собой большое количество электрических седанов и кроссоверов, но сам он является наибольшим и наилучшим из всех, а также самым дорогим, по крайней мере сейчас.

Немецкий производитель сообщает, что коэффициент аэродинамического сопротивления воздуху у EQS составляет всего 0,20, что делает его самым аэродинамическим серийным автомобилем в истории Mercedes-Benz. Одним из главных преимуществ такого аэродинамического кузова является запас хода, благодаря чему Mercedes-Benz EQS 450+ способен преодолевать не менее 770 километров на одном заряде (WLTP).

Фото: Mercedes-Benz EQS 2021 / Daimler

На старте продаж будут доступны только два варианта силовых агрегатов и одна батарея на 107,8 киловатт-часов. Версия EQS 450+ оснащена двигателем с отдачей в 333 лошадиные силы и 568 ньютон-метров крутящего момента. Версия Mercedes-Benz EQS 580 4Matic имеет полный привод и работает от электродвигателя на каждой оси, вместе они продуцируют 523 силы и 855 ньютон-метров крутящего момента.

Ускорение от 0 до 100 километров в час EQS 450+ выполняет за 6,2 секунды, а EQS 580 4Matic тратит на это 4,3 секунды. Максимальная скорость у обеих версий ограничена отметкой в 210 километров в час.



Меньший аккумулятор с полезной энергоемкостью в 90 киловатт-часов будет доступен позже, как и версия AMG с общей мощностью в 761 лошадиную силу.

Электрокар может заряжаться на быстрых зарядных станциях постоянного тока мощностью до 200 киловатт, получая достаточно энергии для пробега в 300 километров за 15 минут.