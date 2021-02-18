У Європі стартують продажі батарейних кросоверів EQC 400 4Matic та EQC 400 4Matic AMG Line.

Обидві моделі можна замовити вже зараз, а у шоурумах машини з’являться у травні. Як і інші версії EQC, нові моделі в стандартній комплектації мають зарядний пристрій потужністю 11 кіловат.

Дізнайтесь також: Kia показала розкішний седан K8, який замінить Cadenza

В обох версіях EQC запропонований з двомоторною силовою установкою потужністю 408 кінських сил, яка забезпечує розгін до 100 кілометрів на годину за 5,1 секунди. Максимальна швидкість кросовера обмежена позначкою 180 кілометрів на годину. Такий електрокар оснащений батареєю ємністю 80 кіловат-годин і проїжджає на одній зарядці 360 кілометрів.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic AMG Line вирізняється спортивним оздобленням, що включає чорну радіаторну панель з хромованими елементами, чорний глянцевий декор, чорний дифузор, корпуси зовнішніх дзеркал, пофарбовані в колір кузова, і 19-дюймові диски. У список оснащення також включені крісла з розвиненою бічною підтримкою і комбінованою оббивкою зі шкіри та мікрофібри Dinamica з прострочкою сірого кольору, спортивне рульове колесо і педалі з чорними прогумованими вставками.

Фото: Mercedes-Benz EQC / Daimler

У Німеччині на електрокари за ціною до 65 000 євро (без ПДВ) можна отримати державну дотацію у розмірі 5000 євро і знижку у 2500 євро від самого виробника, за державною програмою підтримки переходу на електромобілі.

EQC 400 4Matic має рекомендовану ціну у 66 068 євро в Німеччині, включаючи 19% ПДВ, однак з усіма бонусами фактична ціна для покупців на 7500 євро нижча і становитиме 58 093 євро. EQC 400 4Matic AMG Line оцінений у 73 208 євро з ПДВ.

У Китаї віднедавна продається ще менш потужний варіант EQC з індексом 350. Китайський базовий кросовер оснащений 286-сильною установкою і батареєю ємністю 79,2 кіловат-години.