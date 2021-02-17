Він більший і витонченіший за актуальний K7 / Cadenza.

У листопаді 2020 року стало відомо, що в наступному поколінні седан Kia K7 / Cadenza буде замінений моделлю K8. “Гладкий і футуристичний спортивний седан”, як описує його південнокорейська марка, більший, ніж раніше, і тепер має щедрі 5015 міліметрів довжини.

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K8 – перша глобальна модель Kia, після нещодавнього ребрендингу компанії, який включав оновлений корпоративний логотип.

З точки зору дизайну, K8 пішов набагато далі і кардинально відрізняється від попередника. “Швидкісна” лінія даху, безкаркасна передня решітка у формі “носа тигра” з діамантоподібним гратчастим малюнком та виразне оздоблення додаткової оптики у тому ж стилі, створюють абсолютно новий вигляд седана.

Хромовий декор кузова починається від світлодіодних панелей спереду і продовжується під дверима, а закінчується в нижньому куті задніх ліхтарів.

Це лише перший погляд на K8, трохи згодом Kia обіцяє показати зображення інтер’єру та оприлюднити технічні характеристики. Автомобіль повинен надійти в продаж пізніше цього року. Не виключено, що K8 поповнить лінійку моделей і в українських дилерів, які не продавали K7 / Cadenza – конкурента таких седанів, як Toyota Avalon та Lexus ES.

Фото: Kia K8 2022 / Kia