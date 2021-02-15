Гібридна технологія від Subaru називається e-BOXER.

Нова технологія e-BOXER застосована на двох моделях – Forester та XV.

Відмінності Forester ззовні невеликі: хромовані накладки на бокових дзеркалах та ручках дверей.

XV ж навпаки, має чимало змін, як в ззовні так і всередині. Фірмовий колір LAGOON BLUE PEARL доступний лише для гібридної версії, також в ній – ексклюзивний синьо-чорний комбінований салон та синя строчка.

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e-Boxer – це так званий паралельний, м’який гібрид. Це оппозитний мотор, який виконує усі вимоги та норми щодо викидів CO2. В основі e-Boxer лежить дволітровий бензиновий двигун, розроблений на базі вже відомого двигуна останнього покоління Subaru FB20, але він отримав велику кількість удосконалень для зменшення витрати пального та шкідливих викидів в атмосферу.

Друга частина гібридної установки e-BOXER – електричний двигун, який інженери Subaru інтегрували всередину корпусу трансмісії CVT. Його максимальна потужність 12,3 кВ, а максимальний крутний момент – 66 Нм.

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Subaru Forester оснащений системою Driver Monitoring System. Коли ви сідаєте за кермо, система впізнає вас і за лічені секунди налаштовує безліч параметрів: сидіння, дзеркала, адаптує налаштування панелі приладів, центральний дисплей, клімат-контроль та навіть радіо. Усе це відбувається завдяки інфрачервоній камері.

Під час руху DMS розпізнає положення водія та рух його очей. Система визначає, чи намагається водій використовувати свій мобільний пристрій, чи блукає його погляд, чи не засинає він за кермом. Якщо система зрозуміє, що водій відволікся, попереджувальний сигнал лунає голосніше і голосніше. Адже згідно статистики, 30% ДТП в усьому світі відбуваються через неуважність.

Вартість Subaru XV з системою e-BOXER – 1 057 500 грн, а Forester – 1 191 800 грн.