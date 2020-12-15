Новинка матиме габарити Forester і платформу від Toyota.

За чутками перший електричний кросовер Subaru отримає назву Evoltis.

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Європейський офіс Subaru випустив короткий прес-реліз, в якому підтвердив роботу над електромобілем та оприлюднив час його появи. Прем'єра батарейного кросовера запланована на першу половину 2020-х років.

В арсеналі японської марки досі немає жодного електрокара, однак є три гібридні моделі для Європи: Impreza, XV і Forester з помірно-гібридними установками e-Boxer. На них припадає більше 60% продажів.А у США також продається повноцінний гібрид Crosstrek (XV) Hybrid з агрегатами від Toyota.

Партнер Subaru у розробці електрокара – компанія Toyota, раніше цього місяця розкрила подробиці про платформу e-TNGA, розроблену спеціально для електромобілів. Першою побудованої на ній моделлю стане середньорозмірний кросовер для європейського ринку, обриси якого виробник показав на тізері. За попередньою інформацією, він дебютує вже у 2021 році.

Швидше за все, новий кросовер Subaru буде похідним від тойотівського електрокара. Наразі підтверджено лише, що новинка буде розміром з Forester.

Фото: платформа Toyota e-TNGA