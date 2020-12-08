Він буде побудований на платформі e-TNGA і, можливо, був розроблений спільно з Subaru.

У жовтні минулого року компанія Toyota повідомила про роботу над платформою для електрокарів під назвою e-TNGA, на якій обіцяла збудувати як мінімум шість абсолютно нових моделей. Уся лінійка має бути готова до кінця 2022 року, а перша модель анонсована на початок наступного – це буде електричний кросовер розміром з RAV4.

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Лінійка електрокарів Toyota на новій платформі включатиме різні типи авто, від комерційного фургона до бізнес-седана, три з них будуть кросоверами, найкомпактніший з яких розробляється спільно з Suzuki. Крім того, ця платформа може використовуватись для електрокарів Lexus, “братнього” бренду Subaru та партнерської марки BYD.

Toyota повідомила, що перша модель з нової електричної лінійки дебютує на початку 2021 року, а основним ринком для неї стане Європа. Також виробник поділився контурним зображенням автомобіля. Судити про дизайн майбутньої новинки можна по анонсових зображеннях усієї лінійки, оприлюднених раніше.

Фото: майбутні електрокари Toyota на платформі e-TNGA / Toyota