Он будет построен на платформе e-TNGA и, возможно, был разработан совместно с Subaru.

В октябре прошлого года компания Toyota сообщила о работе над платформой для электрокаров под названием e-TNGA, на которой обещала построить как минимум шесть абсолютно новых моделей. Вся линейка должна быть готова к концу 2022 года, а первая модель анонсирована на начало следующего – это будет электрический кроссовер размером с RAV4.

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Линейка электрокаров Toyota на новой платформе будет включать различных типа авто, от коммерческого фургона бизнес-седана, три из них будут кроссоверами, компактный из которых разрабатывается совместно с Suzuki. Кроме того, эта платформа может использоваться для электрокаров Lexus, "братского" бренда Subaru и партнерской марки BYD.

Toyota сообщила, что первая модель из новой электрической линейки дебютирует в начале 2021 года, а основным рынком для нее станет Европа. Также производитель поделился контурным изображением автомобиля. Судить о дизайне будущей новинки можно по патентным снимках и анонсам изображения всей линейки, обнародованных ранее.

Фото: будущие электрокары Toyota на платформе e-TNGA / Car Advice, Toyota