В 2022 году японская компания начнет выпуск новый электрического кроссовера и еще 5 батарейных новинок.

В октябре прошлого года компания Toyota сообщила о работе над платформой для электрокаров под названием e-TNGA, на которой обещали построить как минимум шесть абсолютно новых моделей. Уже сейчас можно присмотреться к одному из них – кроссоверу.

Также интересно: Электрокар Tango T600 вдвое более узкий, чемже Smart, а стоит дороже Tesla Model S Performance

Линейка электрокаров Toyota на новой платформе будет включать разные типы авто, от коммерческого фургона до бизнес-седана. Кроме того, она же может использоваться для электрокаров Lexus и “братского” бренда Subaru. Кроме того, японцы могут поделиться платформой и с китайскими партнерами с BYD.

Фронтальная часть безымянного кроссовера имеет глухую панель на месте решетки и клиновидные светодиодные фары, которые превращаются в вертикальные хромированные “лезвия”. Линию крыши подчеркивает молдинг в цвет кузова, а сама крыша-контрастная, темного цвета. Заметно, что электрокар будет иметь камеры заднего вида вместо зеркал, как у нового Lexus ES. А также скрыты в кузов дверные ручки.

Фото: концептуальная линейка электрокаров Toyota / Toyota, Carscoops

Можно предположить, что новый кроссовер получит современную версию информационно-развлекательной системы, а также модерновую электронику, включая фирменный комплекс Toyota Safety Sense с функциями автоматического управления.

Пока нет никакой информации о силовых установках, однако можно предположить, что характеристики кроссовера будут на уровне с конкурентами: Volkswagen VW ID3, Skoda Enyaq, SEAT el-Born, Hyundai 45, Hyundai Kona electric и Kia e-Niro. Таким образом, можно ожидать мощность в 150-200 лошадиных сил и батарею на 70-80 кВт/час.

Смотрите также: Hyundai представила электрическую маршрутку