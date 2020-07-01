Автобус малого класса способен преодолевать на одном заряде 250 километров.

Hyundai уже давно выпускает автобусы, однако новинка под названием County Electric – первый полностью электрический пассажирский транспортник корейской марки.

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Автобус имеет длину 7,7 метров, предлагает различные конфигурации салона, где могут разместиться от 15 до 33 пассажиров. Батарея на 128 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 250 километров на одном заряде.

Предметом особой гордости Hyundai стала поддержка поддержка 150-киловаттной зарядки, которая позволяет восстановить запас энергии County Electric лишь за 72 минуты. Зарядка от бытовой розетки занимает 17 часов.

Производитель отмечает, что по сравнению с дизельными аналогами County Electric на 30% быстрее разгоняется с 50 до 80 км/ч. Также County Electric имеет пневмогидравлическую тормозную систему с усиленными дисками и регулировкой степени рекуперации энергии на руле, систему стабилизации, руководит каждым колесом отдельно, при резком торможении или повороте, сенсоры, защищающие пассажиров от защемления.

Комфорт водителю обеспечивает кресло с вентиляцией и подогревом, "умный ключ" с кнопкой дистанционного запуска, многофункциональный руль. На приборной панели расположены основной семидюймовый цветной экран и два вспомогательных монитора на 4,2 дюйма, на которые выводится дополнительная информация о работе различных систем автобуса.

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