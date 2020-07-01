Автобус малого класу здатен долати на одному заряді 250 кілометрів.

Hyundai вже давно випускає автобуси, однак новинка під назвою County Electric – перший повністю електричний пасажирський транспортник корейської марки.

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Автобус має довжину 7,7 метрів, пропонує різні конфігурації салону, де можуть розміститись від 15 до 33 пасажирів. Батарея на 128 кіловат-годин забезпечує запас ходу в 250 кілометрів на одному заряді.

Предметом особливої гордості Hyundai стала підтримка підтримка 150-кіловатної зарядки, котра дозволяє відновити запас енергії County Electric лише за 72 хвилини. Зарядка від побутової розетки займає 17 годин.

Виробник зазначає, що в порівнянні з дизельними аналогами County Electric на 30% швидше розганяється з 50 до 80 км/год. Також County Electric має пневмогідравлічну гальмівну систему з посиленими дисками і регулюванням ступеня рекуперації енергії на кермі, систему стабілізації, що керує кожним колесом окремо, при різкому гальмуванні або повороті, сенсори, що захищають пасажирів від защемлення.

Комфорт водієві забезечують крісло з вентиляцією і підігрівом, “розумний ключ” з кнопкою дистанційного запуску, багатофункціональне кермо. На приладовій панелі розміщені основний семидюймовий кольоровий екран і два допоміжних монітора на 4,2 дюйма, на які виводиться додаткова інформація про роботу різних систем автобуса.

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