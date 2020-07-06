У 2022 році японська компанія виведе на ринок новий електричний кросовер та ще 5 батарейних новинок.

У жовтні минулого року компанія Toyota повідомила про роботу над платформою для електрокарів під назвою e-TNGA, на якій обіцяла збудувати як мінімум шість абсолютно нових моделей. Вже зараз можна придивитись до одного з них – кросовера.

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Лінійка електрокарів Toyota на новій платформі включатиме різні типи авто, від комерційного фургона до бізнес-седана. Крім того, вона ж може використовуватись для електрокарів Lexus та “братнього” бренду Subaru. Крім того, японці можуть поділитись платформою і з китайськими партнерами з BYD.

Фронтальна частина безіменного кросовера має глуху панель на місці решітки та клиноподібні світлодіодні фари, які перетворюються на вертикальні хромовані “леза”. Лінію даху підкреслює молдінг в колір кузова, а сам дах – контрастний, темного кольору. Помітно, що електрокар матиме камери заднього виду, замість дзеркал, як у нового Lexus ES. А також приховані в кузов дверні ручки.

Фото: концептуальна лінійка електрокарів Toyota / Toyota, Carscoops

Можна передбачити, що новий кросовер отримає найсучаснішу версію інформаційно-розважальної системи, а також модернову електроніку, включаючи фірмовий комплекс Toyota Sense Safety з функціями автоматичного управління.

Наразі немає жодної інформації про силові установки, однак можна припустити, що характеристики кросовера будуть на рівні з конкурентами: Volkswagen VW ID3, Skoda Enyaq, SEAT el-Born, Hyundai 45, Hyundai Kona electric та Kia e-Niro. Таким чином, можна очікувати потужність у 150-200 кінських сил і батарею на 70-80 кВт/год.

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