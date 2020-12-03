В Сеть попал неофициальный снимок машины, но "АвтоВАЗ" подтвердил, что на фото показана обновленная модель.

После того, как концерн General Motors разорвал контракт с российским автопроизводителем, Chevrolet Niva переименовали в Lada Niva, при этом заменив только шальдики. Теперь же готовится к дебюту рестайлинговая модель и она оказалась очень похожей на Toyota RAV4.

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Внедорожник на фото разительно отличается от актуальной модели, которая изменила шильдик с Chevrolet на Lada летом нынешнего года. На снимке видно полностью переработанную переднюю часть с трапециевидной решеткой радиатора и узкими фарами.

Фото: сравнение Lada Niva и Toyota RAV4

Российский внедорожник Lada также получил рельефный капот и массивный передний бампер со встроенными противотуманными фарами и серебристой вставкой.

По периметру заметны пластиковые накладки, а по левому крылу проходит изогнутый шноркель, что может означать, что на фото изображена наиболее внедорожная версия модели.

В остальном кузов остался прежним. Корма внедорожника на снимок не попала, но и там должны были состояться соответствующие изменения с оптикой и бампером.