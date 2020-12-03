У Мережу потрапив неофіційний знімок машини, але "АвтоВАЗ" підтвердив, що на фото показана оновлена модель.

Після того, як концерн General Motors розірвав контракт з російським автовиробником, Chevrolet Niva перейменували на Lada Niva, при цьому замінивши лише шальдики. Тепер же готується до дебюту рестайлінгова модель і вона виявилась дуже схожою на Toyota RAV4.

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Позашляховик на фото разюче відрізняється від актуальної моделі, яка змінила шильдик з Chevrolet на Lada влітку нинішнього року. На знімку видно повністю перероблену передню частину з трапецієподібною решіткою радіатора та вузькими фарами.

Фото: порівняння Lada Niva та Toyota RAV4

Російський позашляховик Lada також отримав рельєфний капот і масивний передній бампер з вбудованими протитуманними фарами та сріблястою вставкою.

По периметру помітні пластикові накладки, а по лівому крилу проходить вигнутий шноркель, що може означати, що на фото зображена найбільш позашляхова версія моделі.

В іншому кузов залишився колишнім. Корма позашляховика на знімок не потрапила, але і там мали відбутись відповідні зміни з оптикою та бампером.