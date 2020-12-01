Японських дилерів вже поінформували про те, що нове покоління позашляховика з'явиться навесні 2021 року, хоча офіційного анонсу ще не було.

Раніше вважалося, що нове покоління Toyota Land Cruiser презентують у вересні 2021 року, однак японський портал Best Car повідомляє, що позашляховик дебютує на пів року раніше.

Також цікаво: Infiniti QX55: абсолютна новинка у формі купе-кросовера

Очікується, що новий “Ленд Крузер” збереже рамну конструкцію і навіть платформу від 200-го, а тому за габаритами буде близький до нинішньої моделі. Відомо, що позашляховик буде досягати 4970 мм в довжину, при колісній базі в 2970 мм. Будуть версії на 5 і 8 місць. У салоні Toyota Land Cruiser 300 вперше з'явиться віртуальна панель приладів.

Повідомляється, що базова версія позашляховика здорожчає в ціні приблизно на 5 тисяч доларів, порівняно з найдоступнішим Land Cruiser 200. Також японці обговорюють появу спортивної версії позашляховика у виконанні GR.

За попередніми данними, Toyota Land Cruiser 300 змінить нинішній 4,6-літровий двигун V8 на гібридний 3,5-літровий V6 від Lexus потужністю близько 420 сил. Крім того, з'явиться гібридна модифікація на основі 3,5-літрового мотора з віддачею близько 480 сил, а також 3,3-літровий дизель.

Якщо Land Cruiser нового покоління дійсно дебютує у квітні, можна очікувати, що продажі розпочнуться приблизно через пів року – у другій половині 2021-го.