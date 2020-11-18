Японський автовиробник називає новий Infiniti QX55 "духовним спадкоємцем" кросовера FX, хоча він є першим позашляховиком марки з купеподібним кузовом.

Використовуючи формулу, перевірену найбільшими німецькими виробниками розкішних автомобілів, Infiniti вступає у гру зі своїм купеподібним кросовером QX55.

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Заснований на моделі QX50, новий кросовер додає швидкісну лінію даху для більш спортивного вигляду. Infiniti заявляє, що дизайн робить QX55 духовним спадкоємцем кросовера FX, що випускався наприкінці 2000-х та початку 2010-х.

QX55 виглядає досить вражаюче, а плавні лінії чудово працюють із простим дугоподібним дахом. Деякі інші невеликі зміни базового стилю підкреслюють стилістику QX55, включаючи більш виражену решітку радіатора з більшими повітрозабірниками. Ззаду кріплення номерного знака перенесено на бампер, дозволяючи розмістити на дверці помітний напис “Infiniti”. Крім того, 20-дюймові колеса є стандартною функцією для всіх моделей QX55.

Решта QX55 в основному така ж, як і QX50. Він поділяє турбований двигун зі змінною компресією, що продукує 270 кінських сил і 380 ньютон-метрів крутного моменту. Агрегат поєднується з варіатором і повним приводом, що є стандартним для всіх моделей QX55.

Фото: Infiniti QX55 2022 / Infiniti

Інтер’єр з подвійним екраном інформаційно-розважальної системи та асиметричним дизайном перенесений з QX50. Він може бути оздоблений двоколірною шкірою. Дебютний автомобіль відрізняється сміливою комбінацією чорного та червоного кольорів.

QX55 надійде у продаж навесні. Він буде доступний у трьох комплектаціях: Luxe, Essential та Sensory. Ціни не оголошувались, але очікувано він буде трохи дорожче за QX50. Останній у повнопривідному виконанні коштує у США від 44 до 53 тисяч доларів, а в Україні ціни на цю модель стартують з відмітки 1 330 825 гривень, а найдорожче виконання оцінюється у 1 847 807 гривень.