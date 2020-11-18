Японский автопроизводитель называет новый Infiniti QX55 "духовным наследником" кроссовера FX, хотя он является первым внедорожником марки с купеобразным кузовом.

Используя формулу, проверенную крупнейшими немецкими производителями роскошных автомобилей, Infiniti вступает в игру со своим купеобразным кроссовером QX55.

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Основанный на модели QX50, новый кроссовер добавляет скоростную линию крыши к более спортивному виду. Infiniti заявляет, что дизайн делает QX55 духовным наследником кроссовера FX, выпускавшийся в конце 2000-х и начала 2010-х.

QX55 выглядит довольно впечатляюще, а гладкие линии отлично работают с простой дугообразной крышей. Некоторые другие небольшие изменения базового стиля подчеркивают стилистику QX55, включая более выраженную решетку радиатора с более крупными воздухозаборниками. Сзади крепление номерного знака перенесено на бампер, позволяя разместить на дверке заметную надпись “Infiniti”. Кроме того, 20-дюймовые колеса являются стандартной функцией для всех моделей QX55.

Остальная часть QX55 в основном такая же, как и QX50. Он разделяет турбированный двигатель с переменной компрессией, продуцирующей 270 лошадиных сил и 380 ньютон-метров крутящего момента. Агрегат сочетается с вариатором и полным приводом, что является стандартным для всех моделей QX55.

Фото: Infiniti QX55 2022 / Infiniti

Интерьер с двойным экраном информационно-развлекательной системы и асимметричным дизайном перенесен с QX50. Он может быть отделан двухцветной кожей. Дебютный автомобиль отличается смелой комбинацией черного и красного цветов.

QX55 поступит в продажу весной. Он будет доступен в трех комплектациях: Luxe, Essential и Sensory. Цены не объявлялись, но ожидаемо он будет немного дороже QX50. Последний в полноприводном исполнении стоит в США от 44 до 53 тысяч долларов, а в Украине цены на эту модель стартуют с отметки 1 330 825 гривен, а самое дорогое исполнение оценивается в 1 847 807 гривен.