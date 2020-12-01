Японских дилеров уже проинформировали о том, что новое поколение внедорожника появится весной 2021 года, хотя официального анонса еще не было.

Ранее считалось, что новое поколение Toyota Land Cruiser презентуют в сентябре 2021 года, однако японский портал Best Car сообщает, что внедорожник дебютирует на полгода раньше.

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Ожидается, что новый “Ленд Крузер” сохранит рамную конструкцию и даже платформу от 200-го, а потому по габаритам будет близок к нынешней модели. Известно, что внедорожник будет достигать 4970 мм в длину при колесной базе в 2970 мм. Будут версии на 5 и 8 мест. В салоне Toyota Land Cruiser 300 впервые появится виртуальная панель приборов.

Сообщается, что базовая версия внедорожника подорожает в цене примерно на 5 тысяч долларов, по сравнению с самым доступным Land Cruiser 200. Также японцы обсуждают появление спортивной версии внедорожника в исполнении GR.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser 300 сменит нынешний 4,6-литровый двигатель V8 на гибридный 3,5-литровый V6 от Lexus мощностью около 420 сил. Кроме того, появится гибридная модификация на основе 3,5-литрового мотора с отдачей около 480 сил, а также 3,3-литровый дизель.

Если Land Cruiser нового поколения действительно дебютирует в апреле, можно ожидать, что продажи начнутся примерно через полгода – во второй половине 2021-го.