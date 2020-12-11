Четверте покоління стало сміливим проривом у дизайні MDX.

Кросовер на новій надміцній платформі вперше отримав передню підвіску на подвійних поперечних ричагах. Повний привід Super Handling All-Wheel Drive четвертого покоління та найсучасніший мотор – 3-літровий V6 Turbo – будуть доступні для версії MDX Type S, яка надійде влітку 2021 року.

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Acura MDX також отримав чимало нових технологічних нововведень, включаючи повністю цифровий дисплей приладів Precision Cockpit, вбудовану Amazon Alexa та бездротову інтеграцію Apple CarPlay і Android Auto.

Салон нового кросовера пропонує більше місця для людей та багажу, покращений простір для пасажирів на всіх трьох рядах крісел та додає інноваційний багатофункціональний другий ряд із знімним середнім сидінням.

Acura MDX має довжину 5054 міліметра (на 7,1 см більше за попередника), ширину 1996 міліметрів (+3,5 см) та колісну базу 2896 міліметрів (+7,6 см).

На першому етапі новий MDX запропонують з атмосферним мотором V6 об'ємом 3,5 літра, потужністю 294 к.с. Влітку дебютує MDX Type S із 360-сильним V6 3.0 Turbo під капотом. В обох випадках пару мотору складатиме 10-швидкісний “автомат”.

Фото: Acura MDX 2022 / Acura

Салон флагманського кросовера нового покоління демонструє еволюційний дизайн з цифровою панеллю приладів Acura Precision Cockpit діагоналлю 12,3 дюйма. На центральній консолі розміщено мультимедійний блок з екраном такого ж розміру. Третій дисплей у салоні – проекційний, з діагоналлю 10,5 дюймів. За аудіосупровід в кросовері відповідає ​1000-ватний комплекс ELS Studio 3D Signature Edition з 19 динаміками і шістьма карбоновими сабвуферами. Світловий тон задає фонове підсвічування Iconic Drive з можливістю вибору з 27 доступних колірних схем.

Для нового MDX опційно будуть доступні 21-дюймові диски і гальма Brembo з чотирипоршневими супортами.

Виробник запропонує покупцям у США шість комплектацій: дві для передньопривідних машин з мотором 3.5 V6 і чотири – для повнопривідних версій з 3-літровим турбомотором. Найдоступніший Acura MDX 2022 коштуватиме 46 900 доларів, найдорожчий – 60 650 доларів, без врахування вартості додаткових опцій.