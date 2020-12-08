Презентація Genesis GV70 була розділена на дві частини: у жовтні виробник оприлюднив фотографії та розкрив окремі подробиці оснащення, а тепер розкрив усі карти, додавши інформацію про мотори, характеристики і технічні особливості.

Новий GV70 розташується в лінійці марки під більшим кросовером GV80 і буде конкурувати з такими популярними моделями, як BMW X3, Mercedes-Benz GLC та Audi Q5.

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Як і очікувалось, для GV70 запропоновано на вибір три двигуни. Бензинові версії представлені турбомоторами 2.5 (304 к.с.) та 3.5 V6 (380 к.с.), а турбодизель має об’єм 2,2 літри та потужність у 210 к.с. Від старшої моделі новому кросоверу дістався 8-швидкісний “автомат”.

Найпотужніший мотор за замовчуванням поєднується з повним приводом, а для моторів 2.5 і 2.2 базовим є задній привід. Автомобіль отримав систему Launch Control, а у повнопривідних варіантів є селектор Multi Terrain Control з перемиканням позашляхових режимів між “Снігом”, “Піском” або “Брудом”. Кросовер з V6 прискорюється 0-100 км/год за 5,1 секунди. Споживання пального для такого агрегата становить 11,6 л/100 км, а найекономічніший варіант – дизельний, апетит якого становить 7,3 літра в змішаному циклі.

Фото: Genesis GV70 2022 / Genesis

Новий кросовер отримав “інтелектуальну” підвіску Preview Electronic Control, котра налаштовує свої параметри, орієнтуючись на данні від фронтальної камери, а також з урахуванням інформації від навігаційної системи. Автопілот Highway Driving Assist II здатен тримати смугу руху, змінювати її, при ввімкненні поворотника, а також ухилятися від підрізання. Комплекс систем допомоги і безпеки включає запобігання зіткнень при русі заднім ходом і маневруванні на парковці, розумний круїз-контроль, моніторинг уваги водія, нагадування про пасажирів на другому ряду з сенсором дихання, вісім подушок безпеки.

Крім того, салон Genesis GV70 забезпечений подвійною антибактеріальною очисткою повітря з ефективністю до 99,9%. Система Active Sound Design доповнює реальний звук мотора віртуальними нотками. Ще однією особливістю кросовера стала біометрична ідентифікація водія за відбитком пальця, котра задіює персональні налаштування водія та дозволяє підключитися до платіжної системі Genesis CarPay.

Для кузова GV70 передбачено 13 кольорів, салон може бути виконаний у одному з восьми кольорових варіантів, три з яких доступні лише з пакетом Sport Package. У спортивному виконанні кросовер отримує великі повітрозабірники, затемнений декор в передньому бампері, особливий малюнок решітки радіатора в темному хромі, дифузор в колір кузова, великі круглі вихлопні патрубки, колісні диски на 19 або 21 дюйм (стандартні версії – від 18 дюймів), особливе кермо. Додатково можна замовити карбоновий декор для дверних карт та центральної консолі.

Специфікації машини дійсні для Південної Кореї, де машина з'явиться першою. На інших ринках, куди кросовер потрапить протягом 2021 року, можливі відмінності.