Презентация Genesis GV70 была разделена на две части: в октябре производитель обнародовал фотографии и раскрыл отдельные подробности оснащения, а теперь раскрыл все карты, добавив информацию о моторах, характеристиках и технических особенностях.

Новый GV70 расположится в линейке марки под большим кроссовером GV80 и будет конкурировать с такими популярными моделями, как BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5.

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Как и ожидалось, для GV70 предложено на выбор три двигателя. Бензиновые версии представлены турбомоторами 2.5 (304 л. с.) и 3.5 V6 (380 л. с.), а турбодизель имеет объем 2,2 литра и мощность в 210 л. с. От старшей модели новому кроссоверу достался 8-скоростной “автомат”.

Самый мощный мотор по умолчанию сочетается с полным приводом, а для моторов 2.5 и 2.2 базовым является задний привод. Автомобиль получил систему Launch Control, а у полноприводных вариантов есть селектор Multi Terrain Control с переключением внедорожных режимов между “снегом”, “песком” или “грязью”. Кроссовер с V6 ускоряется до 100 км/ч за 5,1 секунды. Потребление топлива для такого агрегата составляет 11,6 л/100 км, а самый экономичный вариант – дизельный, аппетит которого составляет 7,3 литра в смешанном цикле.

Фото: Genesis GV70 2022 / Genesis

Новый кроссовер получил “интеллектуальную” подвеску Preview Electronic Control, которая настраивает свои параметры, ориентируясь на данные от фронтальной камеры, а также с учетом информации от навигационной системы. Автопилот Highway Driving Assist II способен держать полосу движения, менять ее, при включении поворотника, а также уклоняться от подрезки. Комплекс систем помощи и безопасности включает предотвращение столкновений при движении задним ходом и маневрировании на парковке, умный круиз-контроль, мониторинг внимания водителя, напоминание о пассажирах на втором ряду с сенсором дыхания, восемь подушек безопасности.

Кроме того, салон Genesis GV70 снабжен двойной антибактериальной очисткой воздуха с эффективностью до 99,9%. Система Active Sound Design дополняет реальный звук мотора виртуальными нотками. Еще одной особенностью кроссовера стала биометрическая идентификация водителя по отпечатку пальца, которая задействует персональные настройки водителя и позволяет подключиться к платежной системе Genesis CarPay.

Для кузова GV70 предусмотрено 13 цветов, салон может быть выполнен в одном из восьми цветовых вариантов, три из которых доступны только с пакетом Sport Package. В спортивном исполнении кроссовер получает большие воздухозаборники, затемненный декор в переднем бампере, особый рисунок решетки радиатора в темном хроме, диффузор в цвет кузова, большие круглые выхлопные патрубки, колесные диски на 19 или 21 дюйм (стандартные версии – от 18 дюймов), особый руль. Дополнительно можно заказать карбоновый декор для дверных карт и центральной консоли.

Спецификации машины действительны для Южной Кореи, где машина появится первой. На других рынках, куда кроссовер попадет в течение 2021 года, возможны различия.