Четвертое поколение стало смелым прорывом в дизайне MDX.

Кроссовер на новой сверхпрочной платформе впервые получил переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах. Полный привод Super Handling All-Wheel Drive четвертого поколения и современный мотор – 3-литровый V6 Turbo – будут доступны для версии MDX Type S, которая поступит летом 2021 года.

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Acura MDX также получил множество новых технологических новшеств, включая полностью цифровой дисплей приборов Precision Cockpit, встроенную Amazon Alexa и беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto.

Салон нового кроссовера предлагает больше места для людей и багажа, улучшенное пространство для пассажиров на всех трех рядах кресел и добавляет инновационный многофункциональный второй ряд со съемным средним сиденьем.

Acura MDX имеет длину 5054 миллиметра (на 7,1 см больше предшественника), ширину 1996 миллиметров (+3,5 см) и колесную базу 2896 миллиметров (+7,6 см).

На первом этапе новый MDX предложат с атмосферным мотором V6 объемом 3,5 литра, мощностью 294 л.с. Летом дебютирует MDX Type S с 360-сильным V6 3.0 Turbo под капотом. В обоих случаях пару мотору будет составлять 10-скоростной "автомат".

Фото: Acura MDX 2022 / Acura

Салон флагманского кроссовера нового поколения демонстрирует эволюционный дизайн с цифровой панелью приборов Acura Precision Cockpit диагональю 12,3 дюйма. На центральной консоли размещены мультимедийный блок с экраном такого же размера. Третий дисплей в салоне – проекционный с диагональю 10,5 дюймов. За аудиосопровождение в кроссовере отвечает 1000-ваттный комплекс ELS Studio 3D Signature Edition с 19 динамиками и шестью карбоновыми сабвуферами. Световой тон задает фоновая подсветка Iconic Drive с возможностью выбора из 27 доступных цветовых схем.

Для нового MDX опционально будут доступны 21-дюймовые диски и тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами.

Производитель предложит покупателям в США шесть комплектаций: две для переднеприводных машин с мотором 3.5 V6 и четыре - для полноприводных версий с 3-литровым турбомотором. Самый доступный Acura MDX 2022 будет стоить 46 900 долларов, самый дорогой – 60 650 долларов, без учета стоимости дополнительных опций.