Новинка будет иметь габариты Forester и платформу от Toyota.

По слухам первый электрический кроссовер Subaru получит название Evoltis.

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Европейский офис Subaru выпустил короткий пресс-релиз, в котором подтвердил работу над электромобилем и обнародовал время его появления. Премьера батарейного кроссовера запланирована на первую половину 2020-х годов.

В арсенале японской марки до сих пор нет ни одного электрокара, однако есть три гибридные модели для Европы Impreza, XV и Forester с умеренно-гибридными установками e-Boxer. На них приходится более 60% продажив.А в США также продается полноценный гибрид Crosstrek (XV) Hybrid с агрегатами от Toyota.

Партнер Subaru в разработке электрокара – компания Toyota, ранее в этом месяце раскрыла подробности о платформе e-TNGA, разработанную специально для электромобилей. Первой построенной на ней моделью станет среднеразмерный кроссовер для европейского рынка, очертания которого производитель показал на тизере. По предварительной информации, он дебютирует уже в 2021 году.

Скорее всего, новый кроссовер Subaru будет производным от тойотовского электрокара. Сейчас подтверждено лишь, что новинка будет размером с Forester.

Фото: платформа Toyota e-TNGA