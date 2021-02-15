Гибридная технология от Subaru называется e-BOXER.

Новая технология e-BOXER применена на двух моделях – Forester и XV.

Различия Forester извне невелики: хромированные накладки на боковых зеркалах и ручках дверей.

XV же наоборот, имеет немало изменений, как в снаружи так и внутри. Фирменный цвет LAGOON BLUE PEARL доступен только для гибридной версии, также в ней – эксклюзивный сине-черный комбинированный салон и синяя строчка.

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e-Boxer – это так называемый параллельный, мягкий гибрид. Это оппозитный мотор, который выполняет все требования и нормы по выбросам CO2. В основе e-Boxer лежит двухлитровый бензиновый двигатель, разработанный на базе уже известного двигателя последнего поколения Subaru FB20, но он получил большое количество усовершенствований для уменьшения расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу.

Вторая часть гибридной установки e-BOXER – электрический двигатель, который инженеры Subaru интегрировали внутрь корпуса трансмиссии CVT. Его максимальная мощность 12,3 кВ, а максимальный крутящий момент – 66 Нм.

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Subaru Forester оснащен системой Driver Monitoring System. Когда вы садитесь за руль, система узнает вас и за считанные секунды настраивает множество параметров: сиденья, зеркала, адаптирует настройки панели приборов, центральный дисплей, климат-контроль и даже радио. Все это происходит благодаря инфракрасной камере.

Во время движения DMS распознает положение водителя и движение его глаз. Система определяет, пытается ли водитель использовать свое мобильное устройство, блуждает ли его взгляд, не засыпает ли он за рулем. Если система поймет, что водитель отвлекся, предупредительный сигнал раздается громче и громче. Ведь согласно статистике, 30% ДТП во всем мире происходят из-за невнимательности.

Стоимость Subaru XV с системой e-BOXER – 1 057 500 грн, а Forester – 1 191 800 грн.