Новый спорткар будет продаваться только в США. Даже японцам BRZ 2022 не достанется, но все еще остается шанс на появление его близнеца от Toyota.

Subaru BRZ 2022 сохранил узнаваемый силуэт предшественника, имеет ту же архитектуру, но был модернизирован в каждом аспекте – внешность, шасси, электроника, а главное – мотор. Впрочем, как и раньше, двигатель безнаддувный.

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Кузов спорткара стал более рельефным, большую часть переднего бампера занимает массивная решетка радиатора, по бокам которой расположены большие воздухозаборники, а крышку багажника венчает спойлер типа “утиный хвост” (ducktail).

Спорткупе немного прибавило в длине, по сравнению с предыдущей генерацией: +31 миллиметр (4 265 мм), ширина осталась прежней и составляет 1 776 миллиметров, а высота сократилась всего на один миллиметр – до 1311. При этом масса BRZ выросла на 7,7 кило и составляет 1 307 килограммов для версии с АКПП.

Фото: Subaru BRZ 2022 / Subaru

Платформу для нового BRZ использовали ту же, что и для предыдущего купе, но с модернизацией. Шасси сделали на 50 процентов более прочным, что позволило улучшить управляемость на поворотах. В передней подвеске используются стойки McPherson, в задней – двойные поперечные рычаги.

Под капотом нового Subaru BRZ, вместо 2-литрового “Боксера", установлен 2,4-литровый атмосферный оппозитник, развивающий 231 л. с. и 249 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестискоростным автоматом или” механикой " с таким же количеством ступеней. Благодаря более низким точкам крепления двигателя инженерам удалось снизить центр массы. Динамические характеристики новинки пока не раскрыты.



В салоне установили мультимедийную систему Starlink с восьмидюймовым дисплеем, которая работает с Apple CarPlay и Android Auto, приборы тоже вынесли на экран с диагональю семь дюймов. В список оснащения спорткара входит комплекс систем безопасности Subaru EyeSight.

Цены на Subaru BRZ 2022 пока не объявлены, однако, по предварительным данным, новинка будет стоить не менее 27 тысяч долларов США.