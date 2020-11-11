В начале 2000-х такой динамикой могли похвастаться разве что суперкары. И сегодня подобный спринт под силу далеко не всем спорткарам.

Подобной прыти от стокового ситикара, пусть и с заводским тюнингом, отнюдь не ждешь! Идеальный "слипер" для утирания носа владельцам пафосных спорткаров.

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Обычно субкомпактные городские хэтчбеки оснащаются "скучным" моторчиком скромного объема, пригодным лишь для того, чтобы обеспечить передвижение из пункта "А" в пункт "Б". Никаких драйверских амбиций, никаких посягательств на спортивность. Но Toyota GR Yaris – приятное исключение из этого правила.

Фото: Toyota GR Yaris 2020 / Toyota

Благодаря сочетанию низкой собственной массы в 1280 килограммов и значительной мощности в 257 лошадиных сил, а также полному приводу, GR Yaris способен очень быстро ускоряться до первой сотни на спидометре. На спринт до 100 км/ч ему требуется всего 5,3 секунды. При этом максимальная скорость горячего хэтчбека также экстраординарная – 230 км/ч с электронным "ошейником".

Ведущий канала CarWOW провел собственные тесты динамики Toyota GR Yaris, продемонстрировав ускорение от 0 до 60 миль в час (96 км/ч) за 5,31 секунды. Да, есть намного более быстрые автомобили, но следует иметь в виду, что этот хэтчбек оснащен трехцилиндровым двигателем, механической коробкой передач и не имеет лонч-контроля.