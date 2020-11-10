Это гибрид, созданный на новой платформе, который может много проехать только с использованием электроэнергии. Но заряжать его не нужно!

Абсолютно новый Yaris четвертого поколения создан на новой платформе GA-B глобальной архитектуры Toyota New Global Architecture. Она играет ключевую роль в улучшении динамических характеристик Yaris из-за низкого центра тяжести и более прочного кузова. Также она позволила дизайнерам создать более выразительный, привлекательный и мощный автомобиль с ярко выраженной индивидуальностью.

Новая модель оснащена гибридной силовой установкой Toyota 4-го поколения, что позволяет экономнее использовать топливо, уменьшить количество выбросов и быстрее преодолевать большие расстояния на электроэнергии.

Фактически во время поездок по городу новый Yaris может в течение длительного времени работать вообще без выбросов, как и электромобили, но при этом не нужно волноваться насчет уровня заряда батареи и запаса хода.

Новая модель теперь предлагается с опционным комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Это еще больше подчеркивает позицию Toyota по повышению уровня безопасности на дорогах.

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Дизайн экстерьера Toyota Yaris 2020

Новый Yaris возвращается к концепции "Большой маленький”, которая вдохновляла разработчиков первого поколения модели, однако в новой ее интерпретации – "Менее объемный и более маневренный".

В то время как многие автомобили B-сегмента постепенно становятся длиннее, новый Yaris на 5 мм короче предыдущей модели. В то же время колесная база стала длиннее на 50 мм, что добавляет пространства салону.

Дизайн и оснащение интерьера

Интерьер нового Yaris основан на общей концепции "меньше – это больше". Это четко и качественно спроектированное пространство, приятное для глаза и на ощупь, а также просторное, как у автомобиля большего размера.

Водительское место создано по концепции "Взгляд на дорогу, руки на руле". Все дисплеи и элементы управления расположены таким образом, чтобы водитель фокусировался на дороге и постоянно получал информацию про основные показатели работы автомобиля, при этом минимально отвлекаясь и имея отличную круговую видимость.

В новом Yaris больше пространства между водителем и передним пассажиром (на 20 мм), a также более широкая передняя панель приборов.

Новый Yaris – одна из немногих моделей в сегменте B, оснащенная 10-дюймовым цветным проекционным дисплеем. Он передает ключевую информацию на ветровое стекло в поле зрения водителя: скорость автомобиля, предупреждения о безопасности (подключение к системе Toyota Safety Sense), поддержка навигации и информация мультимедийной системы. Водитель может выбирать нужную информацию с помощью настроек меню на мультиинформационном дисплее.

Новый Yaris – первый автомобиль Toyota, оснащенный центральными подушками безопасности. В стандартной комплектации они срабатывают в случае бокового удара, чтобы предотвратить столкновение водителя и переднего пассажира между собой.

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Гибридная силовая установка

Гибридная силовая установка четвертого поколения состоит из нового 1,5-литрового бензинового двигателя семейства Dynamic Force и электромоторов.

Мощность стала на 16% выше и составляет 116 л.с. (общая мощность системы). Автомобиль отличается лучшим реагированием на нажатие педали акселератора и улучшенным на 15% ускорением от 0 до 100 км/ч, что теперь составляет 9,7 секунды.

Новая гибридная силовая установка отныне позволяет развивать скорость до 130 км/ч исключительно на электротяге и до 80% времени ездить по городу, не тратя горючего. Это означает, что водители могут наслаждаться многими преимуществами электромобилей, но совершенно не беспокоясь о заряде аккумулятора и запасе хода.

Эти показатели являются беспрецедентными для модели Toyota и демонстрируют способность гибридных электрических технологий обеспечивать еще более высокую эффективность без компромиссов и ущерба для производительности.

Комплектации и цены на Toyota Yaris 2020

Новый Yaris будет доступен в 4 комплектациях: Active, Elegant, Style и Premiere Edition**.

Начальная комплектация Active уже оснащена противотуманными фонарями, подогревом передних сидений, климат-контролем, мультимедийной системой Toyota Touch 2 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и многим другим.

Комплектация Elegant отличается светло-серой панелью и частично кожаной светло-серой отделкой сидений с более продвинутым уровнем бортового оборудования.

Комплектация Style доступна с двухцветным кузовом и полностью черным салоном с темным оформлением потолка.

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А Yaris в комплектации Premiere Edition поставляется с максимальным уровнем бортового оснащения и имеет эксклюзивные цвета экстерьера – коралловый кузов и черную крышу.

Продажи Toyota Yaris в Украине начнутся уже в декабре 2020 года, цена – от 603 840 грн.