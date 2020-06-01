19:25, 1 июня

Чрезвычайная тишина в салоне, комфорт бизнес-класса и расход горючего в 5,2 л на 100 км – такие показатели гибридной "Короллы" устанавливают новые стандарты в С-классе.

Гибрид – в С-классе

Toyota делает гибридные технологии более доступными и повседневными. Они теперь не только на премиальных Lexus или "особых" авто вроде Prius, но и на "обычных" моделях, к которым мы привыкли. Например, гибридные версии кроссовера RAV4 и бизнес-седана Camry не только "прижились" среди украинцев, но стали удивительно популярными. Два десятилетия, в течение которых японцы устанавливают гибридные силовые агрегаты на свои модели, убедили, что они такие же надежные и неприхотливые в эксплуатации, как и сама продукция "Тойоты". Поэтому сейчас время пришло к наиболее массовому С-сегменту легковушек. В котором Corolla – один из главных фигурантов на рынке.

Более года назад на европейской презентации Toyota Corolla двенадцатого поколения я одним из первых европейских журналистов уже ознакомился с моделью. Однако одно дело – первое впечатление от автомобиля в солнечной Испании, другое дело – серые будни в послекарантинном Киеве. Тогда, на извилистых серпантинах Пальмы-де Майорки, мне немного не хватило динамики в гибридной версии. Бензиновый 1,6-литровый двигатель, который разгоняется на секунду быстрее гибрида и имеет высокую максимальную скорость, оказался лучшим вариантом для загородных дорог. Однако в Киеве гибридная “Королла” с синей тенью на логотипе продемонстрировала все свои преимущества городского жителя.

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Почти электромобиль

Первая неожиданность – Corolla Hybrid стартует как электромобиль. После нажатия на кнопку “Пуск” только загораются индикаторы на панели приборов и отметка Ready. Двигатель не заводится. Автомобиль трогается на электроприводе, и только потом почти незаметно включается бензиновый двигатель.

Когда он начнет работать – зависит от интенсивности нажатия на педаль газа и степени зарядки батареи. О том, насколько она заполнена, можно наблюдать на большом центральном мониторе. Также там интересно смотреть, откуда и куда направляются электричество и тяговое усилие: батарея, электродвигатель, колеса – стрелочки разного цвета движутся в разных направлениях и с разной интенсивностью.

Впрочем, смотреть на них за рулем не стоит – отвлекаешься от вождения. Но понимаешь, что при полной батарее можешь даже включить режим EV – полный электромобиль. Если двигаться в этом режиме, скажем, по двору жилого дома, авто не будет отравлять окружающих отработанными газами. Однако при этом оно движется так тихо, что прохожие впереди не слышат звука двигателя и не уступают дорогу.

Так же гибрид экономит топливо в пробках. ДВС отключается, когда автомобиль останавливается или начинает двигаться со скоростью пешехода. И при медленном старте бензиновый двигатель тоже не спешит включаться, поэтому в пробках "Королла гибрид" – настоящий элетромобиль.

Преимущества – в городе

Гибридный привод, который состоит из 1,8-литрового бензинового и электрического моторов, выдают вместе 122 л. с. При этом крутящий момент у электродвигателя, который вступает в действие прямо со старта, – 163 Нм (это на 21 Нм больше, чем у бензинового). И пусть разгон до "сотни" не слишком впечатляет – на него уходит 11 секунд, но по ощущениям, особенно до достижения городских скоростей в 50-70 км/ч, автомобиль кажется очень резвым.

И при наборе скорости с ходу эластичность гибридного привода очень понравилась: благодаря синергии двух двигателей нажатие на педаль газа на городских скоростях приводит к уверенному разгону, без запинок и "размышлений" на переключение передач.

И все это “Королла” делает очень тихо. Звук бензинового мотора, который подключается к электрическому при интенсивном разгоне, мало ощутим. А при неторопливой езде в пробках, если он даже включен, больше прослушивается шелест шин, чем двигателя. Поэтому возникает ощущение, что едешь на автомобиле более высокого класса – например, Camry. Почему нет? Интерьер с большим дисплеем посередине, современной панелью приборов, кожаным мультирулем и обивкой из простроченной экокожи передней панели. В то же время все просто и удобно. Разве что твердый пластик дверей, обивка сидений из ткани и немного более скромные размеры салона "выдают" принадлежность автомобиля.

Огромное преимущество гибридного авто – расход горючего. И даже если заводских показателей в 4,1 л на 100 км при тест-драйве в Киеве достичь не удалось, но 5,2 литра – тоже отличный вариант! Который не всегда доступен дизельным версиям в С-классе.

Также поражает плавность хода подвески – она ​​не только очень мягко поглощает неровности столичных дорог, но и практически беззвучна. Никакого дискомфорта. Возможно, на резких виражах будет не очень комфортно из-за кренов кузова, но в городе так не поездишь. А вот с управляемостью все прогнозируемо – автомобиль четко слушается руля, хотя и не демонстрирует слишком резких реакций. Но от "Тойоты" не ждешь спортивной остроты управления. Еще один приятный бонус – клиренс у гибрида составляет 15 см, что на 2 см больше, чем у бензиновой версии.

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Практичность – без вопросов

У пассажиров второго ряда много места для ног, они не упираются головой в потолок. Я, например, свободно работал с ноутбуком за настроенным под себя местом водителя. Багажник открывается как из салона, так и с улицы. И его объема в 471 л более чем достаточно для семейного авто.

Гибридная версия Toyota Corolla продается в двух высших комплектациях – Active, Style и Style Plus. Кроме кнопки запуска системы и электрического стояночного тормоза, в них присутствуют климат-контроль и подогрев руля, мультимедийная система с 6 динамиками, 8-дюймовый экран с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Стоимость гибридной Toyota Corolla начинается от 703 тысяч гривен, что составляет 26 тысяч долларов США. Это цена хорошо укомплектованных конкурентов, однако без гибридного привода. А гибрид – преимущество, которое позволяет не только экономить топливо. Синергия двух моторов дает возможность активно ускоряться, не сжигать топливо в пробках, наслаждаться тишиной и комфортом, а также беззвучно и без выбросов ездить по жилой застройке.

Автор текста: Сергей Матусяк

Видео: Сергей Волощенко