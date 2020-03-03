16:10, сегодня

Осенью прошлого года в Португалии я уже тестировал обновленный Toyota С-HR, однако как только он добрался в Украину, я сразу взял его на тест. Надо убедиться, удивит ли меня снова подвеска и новый гибридный привод в отечественных условиях.

Интересно, что тестовая машина была в таком цвете и в таком же двухлитровом гибридном исполнении, как и в Лиссабоне. Один в один. Будто телепортация произошла.

Обновленный C-HR окрашен в оранжевый цвет “пылающий сердолик”. И он способен вдребезги разбить все попытки “Тойоты” привлечь к этой модели больше мужской аудитории за счет более мощного двухлитрового гибрида. Потому что украинские водители привыкли представлять за рулем таких машин исключительно женщин. Поэтому тестовому автомобилю приходится терпеть все проявления пренебрежения в трафике, когда тебя подрезают, давят, не пускают. Но со мной и новым мощным гибридом такие фокусы не проходят.

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Внешние изменения – для фанатов

На улицах столицы эта Toyota C-HR всегда в центре внимания. Однако окружающие сворачивали шеи, наверное, из-за цвета, а не из-за обновления этого C-HR. Ведь заметить изменения непросто. Немного другим стал передний бампер – в нем увеличили решетку.

Противотуманные фары “переехали” выше, а светотехника изменила дизайн и стала полностью светодиодной во всех комплектациях. В заднем бампере – новый диффузор, фонари соединены стильной линией черного спойлера, повортники стали динамическими. А сбоку обновленную версию выдают разве что колесные диски нового дизайна на 17 дюймов.

В салоне изменений тоже немного: мультимедийная система вместо сенсорных кнопок получила “физические” ручки управления громкостью и настройками, а также кнопки меню. Система теперь работает с Apple CarPlay и Android Auto.

Тестовый C-HR вооружен новым гибридным приводом. Ведь теперь С-HR впервые в классе компактных кроссоверов имеет два гибридных исполнения. Более слабая версия с мотором объемом 1,8 литра на 122 силы, как и раньше. А у нашей, более мощной, под капотом двухлитровый мотор серии Dynamic Force на 152 силы, который работает в паре с электродвигателем на 80 кВт (109 л.с.) и 202 Нм. Суммарно получили 184 силы – больше, чем у Camry. Получается такой себе “горячий кроссовер”.

С таким потенциалом обновленный С-HR разгоняется до сотни за 8,2 с, едва ли не быстрее всех продаваемых у нас "Тойот". Но преимущество этой машины – не в соревнованиях или городских гонках. Она показывает, как на примере комбинирования бензинового и электрического мотора можно сделать процесс ускорения таким легким.

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Первый в потоке

Новый гибридный привод на 184 силы дает больше возможностей показать, кто на этом перекрестке более шустрый, а не только яркий и заметный. Гибрид за счет электромотора мгновенно “прыгает” вперед, а дальше уже включается бензиновик, который вместе с электромотором резво разгоняет кроссовер. Хотя в городе 8,2 секунды, чтобы разогнаться до сотни, у тебя нет. Здесь важно первым выпрыгнуть на 20 метров, чтобы влезть в ряд, который едет быстрее. Видели бы вы глаза тех водителей за рулем больших внедорожников, от которых таким образом сбежал ловкий оранжевый гибрид.

С-HR способен поразить не только бойцовскими качествами. Для большинства водителей машина кажется очень легкой в управлении и очень комфортной. Удивляет не только аккустический комфорт, ведь большую часть городских пробок машина проезжает на электричестве, поражает и комфорт подвески. Еще на тесте в Португалии я подчеркнул огромный прогресс в подвеске. Маленький C-HR фактически заимствовал ходовую дорогого брата Lexus UX. Новая платформа сделала его одним из лучших в классе в поведении на разбитых дорогах. То есть если вам не хватает средств на покупку UX, смело выбирайте С-HR. Такая машина не испугается разбитого асфальта, старой брусчатки или крупных ям. Необычно видеть такую "всеядность" дорог в сугубо городском кроссовере. Но это факт!

Больше информации о Toyota C-HR тут.

Фитнес и диета

Удивительно, но как бы я не гонял, аппетит этого малыша не менялся и редко поднимался выше 6-7 литров на сотню километров пути. Хотя в идеале, если водитель более дисциплинирован, можно укладываться в значительно более скромные цифры. В технических характеристиках указано, что в городском режиме двухлитровый гибрид сжигает всего 4 л/100 км. Потому что настоящие таланты экономности раскрываются именно в городском режиме. Ведь согласно исследованиям японского производителя, до 80% времени в городе бензиновый мотор гибрида не работает. И это дарит абсолютную тишину в городском трафике.

Хотя иногда кажется, что тяги даже многовато. На скользкой дороге электромотор легко срывает передние колеса в буксование, пока их не прихватит система контроля тяги. В результате в быстром вираже на добавление газа С-HR сползает на внешний радиус даже в простых ситуациях. Может, я слишком много требую от такого гламурного авто, но у меня не выходит из головы заявление производителя, что он пытался сделать из него более мужской автомобиль. Что ж, характер у С-HR стал более азартным – это факт. В том числе и с точки зрения послушания.

Для этого кроссовер оснащают амортизаторами пожестче, переобустроен электроусилитель руля для более точных реакций и лучшей обратной связи. Помогает послушности и один из самых низких центров масс в классе. Единственное, чего не хватило мне для полного взаимопонимания между водителем и машиной – процесс снижения скорости. Тормоза имеют некий холостой ход, который возникает из-за того, что в первый момент нажатия педали активируется процесс рекуперации, и лишь затем вступают в работу тормозные механизмы. Но владельцы гибридов к этому, видимо, давно привыкли.

Больше о гибридных технологиях Toyota.

С мыслью об электромобиле

Этот гибрид готовит потребителей к мысли, что скоро надо будет переходить на электромобиль. Водители гибрида привыкают к динамике электромоторов, к тишине в салоне, к экологичности и со временем все больше задумываются на переход в число сторонников экологически чистого транспорта. А пока они наслаждаются тем, что этот С-HR не нужно заряжать в электросети и можно поехать в далекое путешествие без привязки к карте электрозаправок.

Тестовый двухлитровый гибрид способен показать не только яркую внешность, но и характер. Однако если вы мужчина и решили купить этот автомобиль не для жены, а для себя, выбирайте другой цвет. Мне понравился новый серо-голубой с черной крышей.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислава Плешакова

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