В Украине начала действовать программа продажи автомобилей Toyota с пробегом – Toyota Plus. Данная программа предоставлет при покупке автомобилей Toyota с пробегом именно тот приятный и неповторимый опыт, как и при покупке нового автомобиля.

Выбирая автомобиль с пробегом по программе Toyota Plus, вы получаете следующие преимущества от приобретения автомобиля у официального дилера Toyota:

проверенное техническое состояние;

прозрачную сервисную историю;

программу постгарантийной поддержки;

выгодные условия кредитования и страхования от компаний-партнеров 1 ;

; программу помощи в дороге Toyota Assistance Plus2.

Кроме того, любое авто с пробегом доступно для тест-драйва!

Программа Toyota Plus гарантирует комфорт и спокойствие во время пользования автомобиля с пробегом благодаря профессиональному обслуживанию, технической поддержке и полезным дополнительным опциям.

Постгарантийная поддержка является одним из ключевых преимуществ автомобилей Toyota Plus. Для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями программа поддержки предоставляется на период до 12 месяцев, или 20 тысяч км пробега3, а для моделей с гибридной силовой установкой – до 24 месяцев или 40 тысяч км3 пробега с момента приобретения.

Все автомобили по программе Toyota Plus имеют прозрачную сервисную историю, с которой вы можете ознакомиться у дилеров Toyota Plus. Квалифицированные технические специалисты проверяют показания одометра для установления соответствия информации о пробеге автомобиля.

Все автомобили по программе Toyota Plus в обязательном порядке проходят проверку технического состояния, состоящий минимум из 105 пунктов4. С результатами данной проверки вы можете ознакомиться у дилера Toyota Plus. Можете быть уверены, что, воспользовавшись программой Toyota Plus, вы выбираете автомобиль, отвечающий стандартам надежности и безопасности для официальных автомобилей Toyota с пробегом.

Все автомобили по программе Toyota Plus реализуются с пакетом дополнительных услуг помощи в дороге Toyota Assistance Plus, что предоставляет больше уверенности в автомобиле и облегчает планирование ваших путешествий. В состав пакета услуг входят информационная поддержка, техническая помощь, эвакуация автомобиля, бронирование и оплата проездных билетов, бронирование и оплата номера в гостинице, подменное авто, вызов такси и тому подобное.

Программа Toyota Plus действует в дилерских центрах во Львове, Хмельницком, Херсоне, Днепре, Житомире и Кропивницком.

За дополнительной информацией об условиях продажи автомобилей по программе Toyota Plus (включая цены, условия Toyota Assistance Plus и программы постгарантийной поддержки) обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам Toyota в Украине.