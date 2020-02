В Україні почала діяти програма продажу автомобілів Toyota з пробігом ― Toyota Plus. Дана програма має на меті надати при купівлі автомобілів Toyota з пробігом той самий приємний та неповторний досвід, як при купівлі нового автомобіля.

Обираючи автомобіль з пробігом за програмою Toyota Plus, ви отримуєте наступні переваги від придбання автомобіля у офіційного дилера Toyota:

перевірений технічний стан;

прозору сервісну історію;

програму постгарантійної підтримки;

вигідні умови кредитування та страхування від компаній-партнерів 1 ;

; програму допомоги в дорозі Toyota Assistance Plus2.

Крім того, будь-яке авто з пробігом доступне для тест-драйву!

Програма Toyota Plus гарантує комфорт і спокій під час користування автомобілями з пробігом завдяки професійному обслуговуванню, технічній підтримці і корисним додатковим опціям.

Постгарантійна підтримка є однією із ключових переваг автомобілів Toyota Plus. Для автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами програма підтримки надається на період до 12 місяців, або 20 000 км пробігу3, а для моделей з гібридною силовою установкою ― до 24 місяців, або 40 000 км пробігу3 з моменту придбання.

Всі автомобілі за програмою Toyota Plus мають прозору сервісну історію, з якою ви маєте змогу ознайомитись у дилерів Toyota Plus. Кваліфіковані технічні спеціалісти перевіряють показники одометра для встановлення відповідності інформації щодо пробігу автомобіля.

Всі автомобілі за програмою Toyota Plus в обов’язковому порядку проходять перевірку технічного стану, що складається щонайменше зі 105 пунктів4. Із результатами даної перевірки ви маєте змогу ознайомитись у дилера Toyota Plus. Можете бути впевнені, що, скориставшись програмою Toyota Plus, ви обираєте автомобіль, що відповідає стандартам надійності та безпеки для офіційних автомобілів Toyota з пробігом.

Всі автомобілі за програмою Toyota Plus реалізуються з пакетом додаткових послуг допомоги в дорозі Toyota Assistance Plus, що надає більше впевненості в автомобілі та полегшує планування ваших подорожей. До складу пакета послуг входять інформаційна підтримка, технічна допомога, евакуація автомобіля, бронювання та оплата проїзних квитків, бронювання та оплата номера в готелі, підмінне авто, виклик таксі тощо.

Програма Toyota Plus діє у дилерських центрах у Львові, Хмельницькому, Херсоні, Дніпрі, Житомирі та Кропивницькому.

За додатковою інформацією про умови продажу автомобілів за програмою Toyota Plus (включно з цінами, умовами Toyota Assistance Plus та програми постгарантійної підтримки) звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів Toyota в Україні.