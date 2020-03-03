16:10, сьогодні

Восени минулого року в Португалії я вже тестував оновлений Toyota С-HR, однак тільки-но він дістався України, я одразу взяв його на тест. Треба переконатись, чи так само здивує підвіска та новий гібридний привід у вітчизняних умовах.

Цікаво, що тестова машина була в такому ж кольорі і в такому ж дволітровому гібридному виконанні, як і у Ліссабоні. Один до одного. Ніби телепортація відбулася.

Оновлений C-HR пофарбований в помаранчевий колір “палаючий сердолік”. І він здатен вщент розбити усі намагання “Тойоти” привабити до цієї моделі більше чоловічої аудиторії за рахунок потужнішого дволітрового гібрида. Бо українські водії звикли уявляти за кермом таких машин виключно жінок. Тому тестовому авто доводиться терпіти усі прояви зневаги в трафіку, коли тебе підрізають, тиснуть, не пускають. Але зі мною та новим потужним гібридом такі фокуси не проходять.

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Зовнішні зміни – для фанатів

На вулицях столиці ця Toyota C-HR завжди в центрі уваги. Однак оточуючі звертали шиї, напевне, через колір, а не через оновлення цього C-HR. Адже помітити зміни непросто. Трохи іншим став передній бампер – в ньому збільшили решітку.

Протитуманні фари “переїхали” вище, а світлотехніка змінила дизайн та стала повністю світлодіодною у всіх комплектаціях. В задньому бампері – новий дифузор, ліхтарі з’єднано стильною лінією чорного спойлера, повортники стали динамічними. А збоку оновлену версію видають хіба що колісні диски нового дизайну на 17 дюймів.

В салоні змін теж небагато: мультимедійна система замість сенсорних кнопок отримала “фізичні” ручки керування гучністю і налаштуваннями, а також кнопки меню. Система тепер працює із Apple CarPlay та Android Auto.

Тестовий C-HR озброєно новим гібридним приводом. Адже тепер С-HR вперше в класі компактних кросоверів має два гібридних виконання. Слабша версія – з мотором об’ємом 1,8 літри на 122 сили, як і раніше. А наша, більш потужна, має під капотом дволітровий мотор серії Dynamic Force на 152 сили, котрий працює в парі з електродвигуном на 80 кВт (109 к.с.) і 202 Нм. Сумарно отримали 184 сили – більше, ніж у Camry. Виходить такий собі “гарячий кросовер”.

З таким потенціалом оновлений С-HR розганяється до сотні за 8,2 с. Чи не найшвидше серед усіх “Тойот”, що продаються у нас. Але перевага цієї машини не в змаганнях чи міських перегонах. Вона показує, як на прикладі комбінування бензинового та електричного мотора можна зробити процес прискорення таким легким.

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Перший в потоці

Новий гібридний привід на 184 сили дає більше можливостей показати, хто на цьому перехресті більш спритний, а не лише яскравий та помітний. Гібрид за рахунок електромотора миттєво “стрибає” вперед, а далі вже вмикається бензиновик, який разом з електромотором жваво розганяє кросовер. Хоча в місті 8,2 секунди, щоб розігнатись до сотні, у тебе немає. Тут важливо першим вистрибнути на 20 метрів, аби влізти в ряд, який їде швидше. Бачили би Ви очі тих драйверів за кермом великих позашляховиків, від яких таким чином втік спритний помаранчевий гібрид.

С-HR здатен вразити не лише бійцівськими якостями. Для більшості водіїв машина здається дуже легкою в керуванні і дуже комфортною. Дивує не лише акустичний комфорт, адже більшу частину міських заторів машина проїжджає на електриці, вражає і комфорт підвіски. Ще на тесті в Португалії я підкреслив величезний прогрес в підвісці. Маленький C-HR фактично запозичив ходову дорожчого брата Lexus UX. Нова платформа зробила його одним з кращих в класі у поведінці на розбитих дорогах. Тобто якщо Вам не вистачає коштів на UX, сміливо обирайте С-HR. Така машина не злякається розбитого асфальту, старої бруківки чи великих ям. Незвично бачити таку “всеядність” доріг в суто міському кросовері. Але це факт!

Більше інформації про Toyota C-HR тут.

Фітнес і дієта

Дивно, але як би я не ганяв, апетит цього малюка не змінювався і рідко піднімався вище 6-7 літрів на сотню кілометрів шляху. Хоча в ідеалі, якщо водій більш дисциплінований, можна вкладатися в значно скромніші цифри. В технічних характеристиках вказано, що в міському режимі дволітровий гібрид спалює усього 4 л/100 км. Бо справжні таланти заощадливості розкриваються саме в міському режимі. Адже відповідно до досліджень японського виробника, до 80% часу в місті бензиновий мотор гібрида не працює. І це дарує абсолютну тишу в міському трафіку.

Хоча інколи здається, що тяги навіть забагато. На слизькій дорозі електромотор легко зриває передні колеса в буксування, поки їх не прихопить система контролю тяги. В результаті у швидкому віражі на додавання газу С-HR сповзає на зовнішній радіус навіть у простих ситуаціях. Може, я забагато вимагаю від такого гламурного авто, але в мене не йде з голови заява виробника, що він намагався зробити з нього більш чоловічий автомобіль. Що ж, характер у С-HR став більш азартним – це факт. В тому числі і з точки зору слухняності.

Для цього кросовер оснащують жорсткішим амортизаторами, переналаштовано електропідсилювач керма для точніших реакцій і кращого зворотного зв’язку. Допомагає слухняності і один з найнижчих центрів мас в класі. Єдине, чого не вистачило мені для повного порозуміння між водієм і машиною – процес зниження швидкості. Гальма мають певний холостий хід, який виникає через те, що в першу мить натискання педалі активується процес рекуперації, і лише потім вступають в роботу гальмівні механізми. Але власники гібридів до цього, мабуть, давно звикли.

Більше про гібридні технології Toyota.

З думкою про електромобіль

А цей гібрид готує споживачів до думки, що невдовзі треба буде переходити на електромобіль. Водії гібрида звикають до динаміки електромоторів, до тиші в салоні, до екологічності і з часом все більше замислюються на перехід до когорти прихильників екологічно чистого транспорту. А поки що вони насолоджуються тим, що цей С-HR не потрібно заряджати в електромережі і можна гайнути в далеку подорож без прив’язки до карти електрозаправок.

Тестовий дволітровий гібрид здатен показати не лише яскраву зовнішність, але й характер. Однак якщо ви чоловік і вирішили придбати цей автомобіль не для дружини, а для себе, обирайте інший колір. Мені сподобався новий сіро-голубий з чорним дахом.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислава Плєшакова

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