Производитель впервые показал обновленный Harrier на официальных фото, а также раскрыл технические подробности перед рыночным дебютом "где-то в июне 2020 года".

Toyota назвала приблизительное время появления Harrier 2021 на рынке, надеясь вывести новую модель на рынок в июне этого года. Кроссовер построен на платформе TNGA (GA-K), которую используют современные Lexus ES и Toyota Camry, Toyota Highlander и RAV4. Новый Harrier будет доступен с двумя силовыми установками.

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Фото: Toyota Harrier 2021 модельного года / Toyota

Базовая версия нового Harrier получит 2-литровый мотор с CVT-коробкой и передним приводом. Производительность составляет 171 л.с. и 207 Нм. Более дорогая комплектация кроссовера с этим же мотором будет иметь полноприводную трансмиссию.

Сравнение: Toyota Harrier 2020 и 2021 модельного года / Toyota

Сравнение: Toyota Harrier 2020 и 2021 модельного года / Toyota

Вторая силовая установка – гибридная. Она комбинирует 2,5-литровый бензиновый мотор и один или два электрических, в зависимости от выбранной комплектации. Коробка передач – бесступенчатая, с передним или полным приводом. Двухмоторная комбинация имеет отдачу в 218 л.с., а полноприводная трехмоторная – 222 л.с.

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