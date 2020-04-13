Информация пока неофициальная, как и изображения автомобиля, однако предварительные прогнозы и рендеры японского портала BestCarWeb были довольно точными.

Миниатюрный городской кроссовер Toyota метит в соперники европейских лидеров сегмента – Renault Captur и Nissan Juke. На вооружение новинка возьмет агрегаты от хэтчбека Yaris. Портал BestCarWeb раскрыл некоторые технические подробности о пока что безымянную модель.

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Премьера новинки от Toyota планировалась в марте, на Женевском автосалоне, однако была отложена, из-за пандемии коронавируса и теперь должна состояться не раньше осени. Новая дата выхода пока не названа и будет зависеть от эпидемиологической ситуации: в лучшем случае дебют состоится осенью, а в худшем – весной 2021 года.

Японские журналисты считают, что длина нового кроссовера составит 4170 миллиметров, ширина – 1765 миллиметров, высота – 1555 миллиметров, а колесная база составит 2560 миллиметров. Такие параметры вписываются в возможности платформы TNGA-B, которую уже использует новый Yaris.

Фото: рендеры субкомпактного кроссовера Toyota и вероятные характеристики / BestCarWeb

Японцы считают, что под капотом кроссовера будет трехцилиндровый атмосферник объемом 1,5 литра с отдачей в 90 сил. В качестве трансмиссии, вероятно, будет использоваться вариатор Direct Shift-CVT с механической стартовой передачей. Базовые комплектации модели будут предложены с передним приводом, а более дорогие могут получить полноприводную схему с электромотором на задней оси.

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