Інформація поки неофіційна, як і зображення автомобіля, однак попередні прогнози і рендери японського портала BestCarWeb були досить точними.

Мініатюрний міський кросовер Toyota мітить в суперники європейських лідерів сегменту – Renault Captur та Nissan Juke. На озброєння новинка візьме агрегати від хетчбека Yaris. Портал BestCarWeb розкрив деякі технічні подробиці про поки що безіменну модель.

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Прем'єра новинки від Toyota планувалась у березні, на Женевському автосалоні, однак була відкладена, через пандемію коронавіруса і тепер повинна відбутись не раніше осені. Нова дата дебюту поки не названа і буде залежати від епідеміологічної ситуації: в кращому разі дебют відбудеться восени, а в гіршому – навесні 2021 року.

Японські журналісти вважають, що довжина нового кросовера становитиме 4170 міліметрів, ширина – 1765 міліметрів, висота – 1555 міліметрів, а колісна база складе 2560 міліметрів. Такі параметри вписуються в можливості платформи TNGA-B, яку вже використовує новий Yaris.

Фото: рендери субкомпактного кросовера Toyota та імовірні характеристики / BestCarWeb

Японці вважають, що під капотом кросовера буде трициліндровий атмосферник об’ємом 1,5 літри з віддачею у 90 сил. В якості трансмісії, імовірно, буде використовуватись варіатор Direct Shift-CVT з механічною стартовою передачею. Базові комплектації моделі будуть запропоновані з переднім приводом, а дорожчі можуть отримати повнопривідну схему з електромотором на задній осі.

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