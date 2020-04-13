Британці викупили річну квоту на чеську новинку за 60 днів.

Британці вже давно вподобали автомобілі чеської марки, але остання новинка Skoda побила усі можливі рекорди за швидкістю продажів. Результат Skoda Citigo-e iV особливо вражаючий, на тлі загальносвітового падіння ринку автомобілів.

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Skoda Citigo-e iV – одна з найдоступніших моделей електрокарів на сьогодні в Європі. Батарейний хетчбек пропонує до 273 км ходу на одному заряді і здатен відновити ресурс акумулятора на 80% всього за годину. На ринок Великобританії було виділено лише 400 машин і всі їх вже розкупили. Виробник навіть був змушений зняти модель з продажу, поки знову не почнуть працювати заводи.

На веб-сайті Skoda UK все ще можна знайти інформацію про електрохетч, але там також зазначається, що він більше не доступний для замовлення. Виробничі потужності Skoda закрили в середині березня, дотримуючись рекомендацій уряду, щодо запобіганню поширенню епідемії COVID-19, а орієнтовна дата відновлення виробництва поки не називалась.

Citigo-e iV дебютував на ринку Великобританії наприкінці січня і до середини березня вже знайшов своїх власників, що перевершило навіть найоптимістичніший прогноз. “Ми мали великі очікування щодо автомобіля, а попит клієнтів був надзвичайно високим. Як результат, він розпродався швидше, ніж очікувалося”, – заявив прес-секретар Skoda UK.

У Британії Citigo-e iV пропонується за ціною від 17 445 фунтів (592 700 грн) за базову версію до 19 815 фунтів – за топову. В Україні електричний хетчбек поки не продається.

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