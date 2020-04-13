Британцы выкупили годовую квоту на чешскую новинку за 60 дней.

Британцы уже давно облюбовали автомобили чешской марки, но последняя новинка Skoda побила все возможные рекорды по скорости продаж. Результат Skoda Citigo-e iV особо впечатляющий, на фоне общемирового падения рынка автомобилей.

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Skoda Citigo-e iV – одна из самых доступных моделей электрокаров на сегодня в Европе. Батарейный хэтчбек предлагает до 273 км хода на одном заряде и способен восстановить ресурс аккумулятора на 80% всего за час. На рынок Великобритании было выделено лишь 400 машин и все их уже раскупили. Производитель даже был вынужден снять модель с продажи, пока снова не начнут работать заводы.

На веб-сайте Skoda UK все еще можно найти информацию про електрохетч, но там также отмечается, что он более не доступен для заказа. Производственные мощности Skoda закрыли в середине марта, следуя рекомендациям правительства, по предотвращению распространения эпидемии COVID-19, а ориентировочная дата возобновления производства пока не называлась.

Citigo-e iV дебютировал на рынке Великобритании в конце января и до середины марта уже нашел своих владельцев, что превзошло даже самый оптимистичный прогноз. “Мы имели большие ожидания относительно автомобиля, а спрос клиентов был чрезвычайно высоким. Как результат, он распродался быстрее, чем ожидалось", – заявил пресс-секретарь Skoda UK.

В Британии Citigo-e iV предлагается по цене от 17 445 фунтов (592 700 грн) за базовую версию до 19 815 фунтов – за топовую. В Украине электрический хетчбэк пока не продается.

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