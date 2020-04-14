Виробник вперше показав оновлений Harrier на офіційних фото, а також розкрив технічні подробиці, перед ринковим дебютом "десь у червні 2020 року".

Раніше Harrier, призначений ринку Японії, мав багато спільного з Lexus RX, а тепер став ближче до нового RAV4.

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Toyota назвала приблизний час появи Harrier 2021 на ринку, сподіваючись вивести нову модель на ринок у червні цього року. Кросовер побудований на платформі TNGA (GA-K), яку використовують сучасні Lexus ES і Toyota Camry, Toyota Highlander та RAV4. Новий Harrier буде доступний з двома силовими установками.

Фото: Toyota Harrier 2021 модельного року / Toyota

Базова версія нового Harrier отримає 2-літровий мотор з CVT-коробкою і переднім приводом. Продуктивність складає 171 к.с. та 207 Нм. Дорожча комплектація кросовера з цим же мотором матиме повнопривідну трансмісію.

Порівняння: Toyota Harrier 2020 та 2021 модельного років / Toyota

Порівняння: Toyota Harrier 2020 та 2021 модельного років / Toyota

Друга силова установка – гібридна. Вона комбінує 2,5-літровий бензиновий мотор і один або два електричних, залежно від обраної комплектації. Коробка передач – безступенева, з переднім або повним приводом. Двомоторна комбінація має віддачу у 218 к.с., а повнопривідна тримоторна – 222 к.с.

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