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Надзвичайна тиша в салоні, комфорт бізнес-класу та витрата пального у 5,2 л на 100 км – такі показники гібридної "Королли" встановлюють нові стандарти в С-класі.

Гібрид – у С-класі

Toyota робить гібридні технології більш доступними та повсякденними. Вони тепер не лише на преміальних Lexus чи "особливих" авто на кшталт Prius, але й на "звичайних" моделях, до яких ми звикли. Наприклад, гібридні версії кросовера RAV4 та бізнес-седану Camry не лише "прижилися" серед українців, але стали напрочуд популярними. Два десятиріччя, протягом яких японці встановлюють гібридні силові агрегати на свої моделі, переконали, що вони такі ж надійні та невибагливі в експлуатації, як і сама продукція "Тойоти". Тож зараз час прийшов до найбільш масового, С-сегменту легковиків. В якому Corolla – один з головних фігурантів на ринку.

Більше року тому на європейські презентації Toyota Corolla дванадцятого покоління я одним з перших європейських журналістів вже ознайомився з моделлю. Однак одна справа – перше враження від автомобіля в сонячній Іспанії, інша річ – сірі будні в післякарантинному Києві. Тоді, на звивистих серпантинах Пальми-Де Майорки, мені трохи не вистачило динаміки в гібридній версії. Бензиновий 1,6-літровий двигун, який розганяється на секунду швидше гібрида та має вищу максимальну швидкість, виявився кращим варіантом для заміських доріг. Однак у Києві гібридна “Королла” з синьою тінню на логотипі продемонструвала усі свої переваги міського жителя.

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Майже електромобіль

Перша несподіванка - Corolla Hybrid стартує як електромобіль. Після натискання на кнопку "Пуск" лише загоряються індикатори на панелі приладів і позначка Ready. Двигун не заводиться. Автомобіль рушає на електроприводі, і лише згодом майже непомітно вмикається бензиновий двигун.

Коли він почне працювати – залежить від інтенсивності натискання на педаль газу та ступені зарядження батареї. Про те, наскільки вона заповнена, можна спостерігати на великому центральному моніторі. Також там цікаво дивитись, звідки і куди прямують електрика та тягове зусилля: батарея, електродвигун, колеса – стрілочки різного кольору рухаються в різних напрямках та з різною інтенсивністю.

Втім, дивитись на них за кермом не варто – відволікаєшся від водіння. Але розумієш, що при повній батареї можеш навіть ввімкнути режим EV – повний електромобіль. Якщо рухатись в цьому режимі, скажімо, двором житлового будинку, авто не буде отруювати оточуючих відпрацьованими газами. Однак при цьому вона рухається так тихо, що перехожі попереду не чують звуку двигуна і не звільняють дорогу.

Так само гібрид економить пальне в заторах. ДВС відмикається, коли автомобіль зупиняється чи починає рухатись зі швидкістю пішохода. І при повільному старті бензиновий двигун теж не поспішає вмикатися, тож в затора “Королла гібрид” – справжній елетромобіль.

Переваги – в місті

Гібридний привід, який складається з 1,8-літрового бензинового та електричного моторів, видають разом 122 к.с. При цьому крутний момент у електродвигуна, який вступає в дію прямо зі старту – 163 Нм (це на 21 Нм більше, ніж у бензинового). І нехай розгін до "сотні" не надто вражає – на нього йде 11 секунд, але за відчуттями, особливо до досягнення міських швидкостей у 50-70 км/год, автомобіль здається дуже жвавим.

Та й при наборі швидкості з ходу еластичність гібридного приводу дуже сподобалась: завдяки синергії двох двигунів натискання на педаль газу на міських швидкостях призводить до впевненого розгону, без запинок і "роздумів" на перемикання передач.

І все це "Королла" робить дуже тихо. Звук бензинового мотора, який підключається до електричного при інтенсивному розгоні, мало відчутний. А при неквапливій їзді в заторах, якщо він навіть ввімкнений, більше прослуховуються шелест шин, аніж двигуна. Тож виникає відчуття, що їдеш на автомобілі більш високого класу – наприклад, Camry. Чому ні? Інтер'єр з великим дисплеєм посередині, сучасною панеллю приладів та шкіряним мультикермом і оббивкою з прострочкою екошкіри передньої панелі. Водночас все просто і зручно. Хіба що твердий пластик дверей, обивка сидінь з тканини та трохи скромніші розміри салону "видають" належність автомобіля.

Величезна перевага гібридного авто – витрата пального. І навіть якщо заводських показників у 4,1 л на 100 км під час тест-драйву у Києві досягти не вдалось, але 5,2 літри – теж чудовий варіант! Який не завжди доступний дизельним версіям в С-класі.

Також вражає плавність ходу підвіски – вона не лише дуже м'яко поглинає нерівності столичних доріг, але й практично беззвучно. Жодного дискомфорту. Можливо, на різких віражах буде не дуже комфортно через нахил кузова, але в місті так не поїздиш. А от з керованістю все прогнозовано – автомобіль чітко слухається керма, хоча й не демонструє надто різких реакцій. Але від "Тойоти" не чекаєш спортивної гостроти керування. Ще один приємний бонус – кліренс у гібрида становить 15 см, що на 2 см більше, ніж у бензинової версії.

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Практичність – без питань

Пасажири другого ряду мають багато місця для ніг та не впираються головою в стелю. Я, наприклад, вільно працював з ноутбуком за налаштованим під себе місцем водія. Багажник відчиняється як з салону, так і з вулиці. І його об'єм у 471 л більш, ніж достатньо для сімейного авто.

Гібридна версія Toyota Corolla продається у двох вищих комплектаціях – Active, Style та Style Plus. Окрім кнопки запуску системи та електричного стоянкового гальма, в них присутні клімат-контроль та підігрів керма, мультимедійна система з 6 динаміками, 8-дюймовий екран з підтримкою Apple Carplay та Android Auto.

Вартість гібридної Toyota Corolla починається від 703 тисячі гривень, що становить 26 тисяч доларів США. Це ціна добре укомплектованих конкурентів, однак без гібридного приводу. А гібрид – перевага, яка дозволяє не лише економити пальне. Синергія двох моторів дає можливість активно прискорюватись, не спалювати пальне в заторах, насолоджуватись тишею та комфортом, а також беззвучно та без викидів їздити житловою забудовою.

Автор тексту: Сергій Матусяк

Відео: Сергій Волощенко