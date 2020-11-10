"Приспортивленная" версия модели получила, преимущественно, визуальные обновления.

Технических изменений в Toyota C-HR GR Sport немного, поскольку эта версия представляет собой начальный уровень спортивности от подразделения Gazoo Racing.

Наиболее продуктивными спортивными версиями Toyota выступают модели, обозначенные GRMN, модификации среднего уровня обозначаются GR, а начальный уровень – GR Sport. Новый компактный кроссовер C-HR получил как раз самую низкую степень тюнинга.

Дома, в Японии, C-HR GR Sport дебютировал еще в октябре прошлого года, а сейчас отправляется в Европу. Будучи меньшим из упомянутых трех уровней комплектаций, не удивительно, что маленький кроссовер изображен на фото без динамики. Гибридные силовые агрегаты объемом 1,8 и 2,0 литра остались нетронутыми, но Toyota усилила подвеску, чтобы сделать C-HR более интересным в управлении.

Кроме того, 1,8-литровая версия получила усиленный стабилизатор поперечной устойчивости от 2-литровой модели, для улучшения контроля крена кузова. Технические изменения также включают эксклюзивные шины, амортизаторы с большим демпфирующим усилием, и систему рулевого управления, настроенную на более быстрый отклик.

Версия GR Sport – это, прежде всего, внешний вид. Такая версия отличается черными акцентами для фар, корпусов противотуманных фар и решетки радиатора. Передний спойлер немного агрессивнее, чем раньше, а колесные диски – черные, 19-дюймовые. Новый вариант C-HR выпускается исключительно с двухцветным кузовом, на выбор будет предложено восемь комбинаций цветов, включая новый оттенок пепельно-серого цвета с черной крышей, который доступен только для GR Sport.

Салон тоже подвергся некоторым изменениям. Появилась обивка из алькантары и отделка руля перфорированной кожей, набор логотипов GR и контрастная прострочка. C-HR GR Sport стандартно поставляется с подогревом передних сидений, светодиодными фарами, тонированными стеклами, электрическими зеркалами и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. За дополнительную плату Toyota добавит звуковую систему JBL с девятью динамиками.

Фото: Toyota C-HR GR Sport 2021 (европейская версия) / Toyota