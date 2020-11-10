"Приспортивлена" версія моделі отримала, переважно, візуальні оновлення.

Технічних змін у Toyota C-HR GR Sport небагато, оскільки ця версія являє собою початковий рівень спортивності від підрозділу Gazoo Racing.

Найбільш продуктивними спортивними версіями Toyota виступають моделі, позначені GRMN, модифікації середнього рівня позначаються GR, а початковий рівень – GR Sport. Новий компактний кросовер C-HR отримав якраз найнижчу ступінь тюнінгу.

Вдома, у Японії, C-HR GR Sport дебютував ще в жовтні минулого року, а зараз вирушає до Європи. Будучи меншим із згаданих трьох рівнів комплектацій, не дивно, що маленький кросовер зображений на фото без динаміки. Гібридні силові агрегати об’ємом 1,8 та 2,0 літра залишились недоторканими, але Toyota посилила підвіску, щоб зробити C-HR більш цікавим у керуванні.

Крім того, 1,8-літрова версія отримала посилений стабілізатор поперечної стійкості від 2-літрової моделі, для поліпшення контролю крену кузова. Технічні зміни також включають ексклюзивні шини, амортизатори з більшим демпфіруючим зусиллям, та системау рульового управління, налаштовану на швидший відгук.

Версія GR Sport – це, насамперед, зовнішній вигляд. Така версія відрізняється чорними акцентами для фар, корпусів протитуманних фар та решітки радіатора. Передній спойлер трохи агресивніший, ніж раніше, а колісні диски – чорні, 19-дюймові. Новий варіант C-HR випускається виключно з двоколірним кузовом, на вибір буде запропоновано вісім комбінацій кольорів, включаючи новий відтінок попелясто-сірого кольору з чорним дахом, доступний лише для GR Sport.

Салон також зазнав деяких змін. З’явилась оббивка з алькантари та оздоблення керма перфорованою шкірою, набір логотипів GR та контрастна прострочка. C-HR GR Sport стандартно постачається з підігрівом передніх сидінь, світлодіодними фарами, тонованими вікнами, електричними дзеркалами та підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. За додаткову плату Toyota додасть звукову систему JBL з дев’ятьма динаміками.

Фото: Toyota C-HR GR Sport 2021 (європейська версія) / Toyota